Враг также вынужден останавливаться для пополнения запасов. Об этом рассказали в Генштабе Вооруженных сил Украины.
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Стоит отметить, что противник не имеет успеха ни на одном из направлений. Основные усилия враг сосредоточивает в Полесском, Северском, Слобожанском и Таврическом районах.
Подразделения российских оккупантов теряют наступательный темп,
– заверили в Генштабе ВСУ.
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