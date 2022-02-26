Ворог також змушений зупинятися для поповнення запасів. Про це розповіли у Генштабі Збройних сил України.

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Варто зауважити, що противник не має успіху на жодному з напрямків. Основні зусилля ворог зосереджує у Поліському, Сіверському, Слобожанському та Таврійському операційних районах.

Підрозділи російських окупантів втрачають наступальний темп,

– запевнили у Генштабі ЗСУ.

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