Ворог також змушений зупинятися для поповнення запасів. Про це розповіли у Генштабі Збройних сил України.
До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій
Варто зауважити, що противник не має успіху на жодному з напрямків. Основні зусилля ворог зосереджує у Поліському, Сіверському, Слобожанському та Таврійському операційних районах.
Підрозділи російських окупантів втрачають наступальний темп,
– запевнили у Генштабі ЗСУ.
Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.