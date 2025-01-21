Подразделениям ДШВ переданы все 10 комплексов Пульстрон в рамках инициативы ОКО ЗА ОКО

Последний из Пульстронов в рамках этой инициативы передан в январе 78-му Отдельному десантно-штурмовому полку ВСУ. Поэтому все 10 комплексов сейчас уже работают на передовой, информирует 24 Канал.

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"Благодаря таким проектам, как "ОКО ЗА ОКО", мы получаем новейшие средства, которые применяем ежедневно", – рассказывает боец с позывными "Крым", ответственный за направление беспилотных систем 78-го ОДШП.

В состав Пульстрона входит техника и вооружение, достаточные для полноценного функционирования нашего подразделения. Это достаточно мощная техника, которая уже хорошо зарекомендовала себя в бою. Каждый ее вид эффективно выполняет свою задачу – и разведывательные БПЛА, и БПЛА ударного типа, и другие средства. Это важно, потому что беспилотные системы сейчас являются тем видом вооружений, который едва ли не активнее всего используется на линии столкновения,

– добавляет военный.



Все 10 Пульстронов уже работают на передовой / Фото ОККО

По подсчетам фонда "Вернись живым", Пульстроны на поле боя уже помогли уничтожить вражеской техники на сумму 220 миллионов USD. И это без учета живой силы и мелкого имущества. Таким образом Пульстроны уже нанесли противнику ущерб в 20 раз больше, чем их суммарная стоимость. И дальше продолжают работать ради победы.

"За этими результатами стоят не только уникальные возможности самих комплексов, которые сочетают ударные и разведывательные дроны, средства связи и управления, но и профессионализм военных, среди которых 80-и отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада, 79-я Таврическая бригада, 25-я Сичеславская бригада, 46-я и 77-я аэромобильные бригады", – добавляет Олег Карпенко, заместитель директора БФ "Вернись живым".



Совместно с "Вернись живым" ОККО уже третий год помогает ВСУ / Фото ОККО

Завершение очередного этапа проекта в нашем случае означает только одно – война не закончилась и войску в дальнейшем нужна наша с вами помощь. Спасибо каждому, кто заправлял Pulls мести или донатил, а также бизнесам, которые поддержали "ОКО ЗА ОКО". Уверен, что и в дальнейшем мы вместе будем усиливать наших защитников столько, сколько потребуется,

– комментирует вице-президент ОККО по маркетингу Василий Дмитрив.

Он добавляет, что совместно с фондом "Вернись живым" ОККО уже третий год подряд помогает закрывать потребности ВСУ в оружии и технике. Только в рамках инициативы "ОКО ЗА ОКО" защитникам Украины передано:

25 разведывательных комплексов ШАРК суммарной стоимостью 325 миллионов гривен,

600 единиц стрелкового оружия (гранатометы, минометы, пулеметы) на 400 миллионов гривен,

а теперь вот приобрели 10 специальных комплексов Пульстрон для войск ДШВ суммарной стоимостью 500 миллионов гривен.

Всего же с начала войны ОККО направила на помощь ВСУ и восстановление страны почти 2,4 миллиарда гривен.