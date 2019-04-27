Подростка убило током во время развлечений на крыше поезда

На Харьковщине 17-летний юноша со своим другом ради развлечения забрались на крышу поезда, где их ударило током. Один из парней погиб на месте, другой получил 70% ожогов тела.

Как сообщили в полиции, ребята, вероятно развлекаясь, залезли на вагон товарного поезда и в результате несчастного случая прикоснулись к электросети.

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Стоит отметить, что это уже второй случай за неделю. В Житомирской области 8-летний мальчик хотел сделать селфи на крыше поезда, однако это стоило ему жизни. Через тело юноши прошел разряд мощностью 27 тысяч вольт. У него были ожоги почти 100% тела. И впоследствии скончался в больнице.

Первая помощь при ударе током

1. Оттяните человека от источника тока. При этом соблюдайте правила электробезопасности.

2. Если человек в сознании, спросите о его состоянии. Можно нажать с силой на плечевые мышцы (болевой раздражитель).

3. Если человек без сознания, то стоит проверить дыхание в течение 10 секунд.

Что делать, если человека ударило током – читайте пошаговую инструкцию здесь.