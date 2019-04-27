Підлітка вбило струмом під час розваг на даху потяга

На Харківщині 17-річний юнак зі своїм другом задля розваги вилізли на дах потяга, де їх вдарило струмом. Один з хлопців загинув на місці, інший отримав 70% опіків тіла.

Як повідомили у поліції, хлопці, ймовірно розважаючись, залізли на вагон товарного потяга та в результаті нещасного випадку доторкнулися до електромережі.

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Варто зазначити, що це вже другий випадок за тиждень. На Житомирщині 8-річний хлопець хотів зробити селфі на даху потяга, проте це коштувало йому життя. Через тіло юнака пройшов розряд потужністю 27 тисяч вольтів. У нього були опіки майже 100% тіла. І згодом помер у лікарні.

Перша допомога при ударі струмом

1. Відтягніть людину від джерела струму. При цьому дотримуйтесь правил електробезпеки.

2. Якщо людина при свідомості запитайте про її стан. Можна натиснути з силою на плечові м'язи (больовий подразник).

3. Якщо людина є непритомною, то варто перевірити дихання протягом 10 секунд.

Що робити, якщо людину вдарило струмом – читайте покрокову інструкцію тут.