Несколько подростков в Николаеве почему-то решили задуть Вечный огонь в сквере имени 68-ми десантников, а еще и наплевать туда. Свои действия они считали остроумными, отсняли на видео и выложили его в интернет. Наказание не заставило себя ждать – вандалов нашли за считанные минуты.

Плевки в пламя, нецензурную брань и задувание Вечного огня под общий смех – все это подростки 25 июля выложили в интернет, чтоб стать известными. Стали – люди возмущены, а полиция нашла ребят за считанные минуты.

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В инциденте приняли участие местные парни 14, 15 и 17 лет. Правоохранители провели разъяснительные беседы с несовершеннолетними. А вот их родители будут отвечать:

За "мелкое хулиганство" (нецензурная брань и другие действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан) – штраф от 51 до 119 гривен, общественные работы или административный арест на 15 суток.

За уклонение родителей от выполнения обязанностей по обучению и воспитанию несовершеннолетних детей – предупреждение или штраф от 850 до 1700 гривен.

Дети извинились за свои действия (извинения можно увидеть в видео полиции). Один из них признался, что совершили это все ради популярности.

Подростков, что задули Вечный огонь, нашли за считанные минуты: видео полиции

Для справки: Сквер имени 68-ми десантников – мемориально-парковый комплекс в центре Николаева, названный в честь десантников, которые в 1944 вели тяжелые бои до освобождения города из-под гитлеровской оккупации.

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К слову, начальник областной полиции Сергей Шайхет в фейсбуке родителей призвал следить за детьми и объяснять им настоящие человеческие ценности.