Підлітки у Миколаєві задули та заплювали Вічний вогонь, а відео виклали в мережу
Кілька підлітків у Миколаєві чомусь вирішили задути Вічний вогонь у сквері імені 68-ми десантників, а ще й наплювати туди. Свої дії вони вважали дотепними, відзняли на відео та виклали його в інтернет. Покарання не забарилося – особи вандалів встановили за лічені хвилини.
Плювки в полум'я, нецензурну лайку та задування Вічного вогню під спільний сміх – все це підлітки 25 липня виклали в інтернет, щоб стати відомими. Стали – люди обурені, а поліція знайшла хлопців за лічені хвилини.
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В інциденті взяли участь місцеві хлопці 14, 15 та 17 років. Наразі правоохоронці провели роз'яснювальні бесіди з неповнолітніми. А от їхні батьки будуть відповідати:
- За "дрібне хуліганство" (нецензурна лайка та інші дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян) – штраф від 51 до 119 гривень, громадські роботи або адміністративний арешт на 15 діб.
- За ухилення батьків від виконання обов’язків щодо навчання та виховання неповнолітніх дітей – попередження або штраф від 850 до 1700 гривень.
Діти вибачилися за свої дії (вибачення можна побачити у відео поліції). Один із них зізнався, що вчинили це все заради популярності.
Підлітків, які задули Вічний вогонь, знайшли за лічені хвилини: відео поліції
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До слова, начальник обласної поліції Сергій Шайхет у фейсбуці батьків закликав стежити за дітьми та пояснювати їм справжні людські цінності.
Хлопці, ви стали відомими, і? Ви – не стали героями! Герої – це ті, чия братська могила знаходиться там, де ви напаскудили,
– написав він.