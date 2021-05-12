В поселке Градижск на Полтавщине, группа подростков устроила на кладбище беспорядок. Несовершеннолетние распивали на могилах алкоголь, употребляли нецензурную лексику и бегали по кладбищу. Впоследствии они еще и засорили остановку общественного транспорта, расположенную рядом с кладбищем.

Группа подростков пришла "развлекаться" на кладбище в поминальные дни. Они сами выложили информацию о своих действиях в социальных сетях.

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Дети "развлекались" на кладбище

Четыре парня и две девушки пришли ночью на кладбище. Дети забрали из могил паски и конфеты, печенье, мусор. Впоследствии это все они разбросали на остановке общественного транспорта.

Из соцсетей об инциденте узнали местные жители, которые сообщили об этом поселковому голове Мирославу Носу. Мужчина сразу поехал на кладбище.

"Было 00:20, когда я увидел все это, в видео дети говорили, что сейчас полночь, и я отправился туда, считая, что застану нарушителей. Пока ехал, видел компанию, которая шла по дороге, но не думал, что это те же. На кладбище и на остановке уже увидел разбросанный мусор", – говорит Мирослав Носа.

Информация из соцсетей детей: смотрите видео Kolo News (Осторожно! Нецензурная лексика)

Что известно о детях

Поселковый голова установил, кто совершил беспорядок на могилах и опубликовал фото детей у себя на странице в фейсбуке.



Скриншот поста Мирослава Носа в фейсбуке

"Поехали знакомиться с "героями" видеозаписи. Это еще не все, этих удалось установить по видео, продолжает работать полиция. Предложение – всем миром собрать милостыню и подать родителям этих голодных детей. Все проблемы от голода, который ударил по интеллекту", – отметил глава поселка.

Он опубликовал фото детей и заметил, что "управу найдем на всех". По словам Носа, детям от 15 до 17 лет. Кроме того, он отметил, что звонить или ездить к нему домой с просьбами удалить фото родственников не нужно.

Также поселковый голова отметил, что у всех детей есть родители, из благополучных семей, некоторые являются внуками педагогов.

Какое наказание применят в отношении родителей детей

Поскольку дети несовершеннолетние, то полиция составила 4 протокола на родителей из-за вероятного невыполнения родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей. Анна Васенко, пресс-секретарь полиции Кременчуга говорит, что полицейские "ведут проверку". Родителям может угрожать предупреждение или штраф от 850 до 1 700 гривен.

Кстати, впоследствии поселковый совет убрал на кладбище и на остановке.

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