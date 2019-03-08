Подростки устроили стрельбу в Николаеве: фото и видео

В Николаеве пятеро молодых людей в балаклавах в возрасте от 15 до 18 лет устроили драку, которая сопровождалась стрельбой.

Происшествие случилось в Центральном районе на улице Лагерной, сообщили в полиции.

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Об инциденте по телефону 102 сообщила жена местного жителя, к которому пришли выяснять отношения молодые люди в балаклавах.

На место оперативно прибыла полиция. Всех пятерых, в возрасте от 15-ти до 18-ти лет, для выяснения обстоятельств доставили в отделение полиции. Также с места происшествия полицейские изъяли ножи, стартовый пистолет и гильзу.



На месте происшествия приехали полицейские

В полиции отмечают, что это стало причиной конфликта, который возник между одним из злоумышленников и владельцем квартиры еще днем. Тогда юноша сообщил, что вернется, чтобы разобраться с мужчиной, поэтому и пришел с подмогой и оружием.

Сейчас продолжаются следственные действия. Правоохранители квалифицировали произошедшее как хулиганство. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Смотрите видео как произошла стрельба в Николаеве, которую устроить подростки: