Підлітки влаштували стрілянину у Миколаєві: фото і відео
У Миколаєві п'ятеро молодих людей у балаклавах у віці від 15 до 18 років влаштували бійку, яка супроводжувалась стріляниною.
Подія трапилася у Центральному районі на вулиці Лагерній, повідомили у поліції.
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Про інцидент по телефону 102 повідомила дружина місцевого жителя, до якого прийшли з'ясовувати стосунки молоді люди в балаклавах.
На місце оперативно прибула поліція. Усіх п'ятьох, віком від 15-ти до 18-ти років, для з'ясування обставин доставили до відділку поліції. Також з місця події поліцейські вилучили ножі, пістолет, стартовий та гільзу.
На місці події приїхали поліцейські
У поліції зазначають, що це стало продовженням конфлікту, який виник між одним із зловмисників і власником квартири ще вдень. Тоді юнак повідомив, що повернеться, щоб розібратися з чоловіком, тому і прийшов з підмогою і зброєю.
Наразі тривають слідчі дї. Правоохоронці кваліфікували подію як хуліганство. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Дивіться відео як сталася стрілянина у Миколаєві, яку влаштувати підлітки: