Правоохранители открыли расследование, в ходе которого установили детали умышленного поджога. Сейчас ребенок госпитализирован в диспансер и проходит психиатрическую экспертизу.

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Поджог школы в Румынии

Как рассказали СМИ, на месте пожара следователи обнаружили 14-летнего парня с зажигалкой и легковоспламеняющимися веществами.

Уже на допросе подросток признался, что прибегнул к поджогу школы из-за недоразумения с родителями и чтобы привлечь к себе их внимание. Родители несовершеннолетнего были во Франции и недавно вернулись в страну, из-за чего парень чувствовал себя отвергнутым.

Парню грозит уголовная ответственность за содеянное – до 7 лет лишения свободы. Психологическая экспертиза должна показать, является ли вменяемым парень.

К слову, недавно в Украине задержали группу вербовщиков поджигателей, которые по указанию российской ФСБ осуществляли пожары на территории ЕС. Достоверно известно о нескольких уничтоженных пожаром торговых заведений в Польше и странах Балтии. Также планировался поджог гуманитарного центра.