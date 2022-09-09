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Обыск через обман и авто для капеллана на фронт: что известно о деле волонтеров

Святослав Литинский и Назар Островский являются фигурантами в уголовном производстве по незаконной продаже гуманитарной помощи – автомобилей. Постановление о проведении обысков издал 16 августа следственный судья Голосеевского районного суда Киева Виктория Хоменко в рамках уголовного производства еще от 24 июня 2022 года.

Согласно постановлению о проведении обыска, Литинского и Островского обвиняют в том, что они вместе с капелланом Игорем Плохим причастны к обогащению путем продажи автомобилей, предназначенных для гуманитарной помощи.

По словам Литинского, полиция к нему пришла под предлогом вручения повестки, а когда жена волонтера открыла дверь (самого волонтера не было дома) – показали постановление на обыск.

Таким обманным путем зашли домой и, в конце концов, не повестку вручили, а решение об обыске. Из него я понял, что киевская полиция обвиняет церковь в лице капеллана в продаже гуманитарной помощи. Я там вообще ни при чем,

– объяснил Литинский.

Волонтер не понимает, почему с обысками пришли именно к нему, если подозревают капеллана. По словам активиста, этот капеллан сейчас на фронте. Сам активист никогда не возил автомобили для него. Волонтер добавил, что ведет публичный сбор и отчитывается обо всех потраченных деньгах.

Приблизительно в это же время обыски прошли и в квартире Островского, который также занимался поиском и ввозом автомобилей для ВСУ.

Мне сейчас трудно что-то комментировать – у меня идут обыски. Но это чистая фабрикация. Я очень удивлен. Насколько я понимаю, здесь вопрос не столько по мне, сколько по капеллану, которому мы передали автомобиль. Мы, как говорится, "идем прицепом". Я физически завозил этот автомобиль для капеллана Игоря Плохого, который служит сейчас на николаевском направлении,

– рассказал волонтер.

Уголовное дело и подготовка подозрений: о деле волонтеров говорит полиция

28 июля глава Нацполиции Игорь Клименко отчитался: его ведомство расследует 320 производств по мошенничеству и злоупотреблению гуманитаркой. Всем инкриминируется одинаковая статья, которая только в этом году появилась в уголовном кодексе – использование гуманитарной помощи для прибыли. Наказание за нее – от штрафа и исправительных работ до 7 лет тюрьмы.

В Украине с начала полномасштабной войны неоднократно были новости о хищении гуманитарной помощи. И вот сейчас полиция вроде бы взялась за эти дела, но в списках подозреваемых появлялись имена известных волонтеров с хорошей репутацией, что смутило общество.



В полиции говорят, что волонтерам грозит заключение / Коллаж 24 канала

Марина Цибченко, следователь управления полиции в Киеве, сообщила, что правоохранители якобы разоблачили преступную схему, где мужчины присваивали гуманитарную помощь.

Они якобы с целью получения прибыли продавали автомобили, которые поступали в Украину как гуманитарная помощь от иностранных государств и предназначались для нужд ВСУ. Продолжаются все следственные действия, в том числе обыски по месту жительства волонтеров в Киеве, Киевской области и Львове.

Полиция приступила к уголовному производству и мужчинам грозит от 5 до 7 лет заключения. Также решается вопрос по поводу сообщения им подозрения.

Пол страны – теперь волонтеры, к ним тоже придут? Как власть на местах реагирует на обыски

Мэр Львова Андрей Садовый прокомментировал обыски у Святослава Литинского. Он посоветовал правоохранителям заняться владельцами российского бизнеса во Львове, а не волонтерами, которые помогают ВСУ.

Пришли с обысками к Святославу Литинскому. Это люди, которые отдают собственное время и деньги, часто рискуют жизнью, чтобы доставить авто на фронт. У нас пол страны стали волонтерами. К ним завтра тоже придут?

– написал Садовый.

Львовский городской голова призвал выбивать оккупантов из Украины, "а не уничтожать институт волонтерства, который так важен для всех нас в это сложное время".

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Подрыв авторитета волонтеров: что говорят эксперты

Украинские юристы и активисты говорят, что все это дело сфабриковано. И МВД просто начало охотиться на волонтеров.

Евгений Сависько, эксперт общественного движения "Все вместе!", говорит, что настоящих мотивов для обысков может быть два. Первый: расследование действительных фактов хищения гуманитарной помощи. И здесь будут проводить обыски у всех, кто, по мнению следствия, может иметь отношение к этому. Второй – зачистка волонтеров как потенциальных конкурентов на предстоящих выборах. Они станут влиятельным фактором, поэтому уже сейчас некоторые политсилы пытаются приблизить к себе волонтеров.

Дмитрий Гордиенко, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института украинской археографии и источниковедения им. Н. С. Грушевского НАН Украины, заверил, что все это дымовой занавес после скандала в Запорожье с хищением гуманитарки.

Львов одним из первых принимает западную гуманитарную помощь. Объективно там могут быть злоупотребления, недобросовестные активисты и волонтеры. Однако в общем – это дымовой занавес на запорожский скандал и подрыв авторитета к волонтерскому движению,

– считает Гордиенко.



Один из автомобилей, который Литинский отправил ВСУ / Фото из фейсбука Святослава Литинского

Ярослав Жукровский, адвокат, считает, что для того, чтобы волонтеру уберечь себя от возможных "претензий" со стороны правоохранительных органов, необходимо по всем случаям передачи гуманитарной помощи на нужды ВСУ иметь соответствующие документы, подтверждающие такие факты.

Например, если автомобиль привезен из другой страны на нужды ВСУ, обязательно должен быть акт приема-передачи этого транспортного средства соответствующей воинской части. Важно тщательно вести документацию о поступлении средств и использовании этих средств,

– говорит адвокат.

Он добавил, что волонтеры в таких ситуациях должны разработать модельный план действий и реагирования на потенциальные обыски и сформировать адвокатский пул для защиты своих прав при проведении следственных действий в рамках досудебных расследований.



Святослав Литинский на акции в поддержку Олеся Дзындры / Фото из фейсбука волонтера

Что известно о других делах против волонтеров

30 августа Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения для львовского художника Олеся Дзындры и волонтера Юрия Музычука . Правоохранительные органы обвинили их в продаже автомобилей, завозимых из-за границы с нулевым растаможиванием как гуманитарную помощь.

и волонтера . Правоохранительные органы обвинили их в продаже автомобилей, завозимых из-за границы с нулевым растаможиванием как гуманитарную помощь. 19 августа подозрение в незаконной реализации гуманитарной помощи, осуществленной в условиях военного положения, объявили и руководителю отдела обеспечения ВСУ фонда "Доброе дело" Ольге Косован. Женщина назвала это "кошмареньем" волонтеров со стороны правоохранителей.

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