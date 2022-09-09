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Обшук через обман і авто для капелана на фронт: що відомо про справу волонтерів

Святослав Літинський та Назар Островський є фігурантами у кримінальному провадженні щодо незаконного продажу гуманітарної допомоги – автомобілів. Ухвалу про проведення обшуків видала 16 серпня слідча суддя Голосіївського районного суду Києва Вікторія Хоменко у рамках кримінального провадження ще від 24 червня 2022 року.

Згідно з ухвалою про проведення обшуку, Літинського та Островського звинувачують у тому, що вони, разом з капеланом Ігорем Плохим, причетні до збагачування шляхом продажу автомобілів, призначених для гуманітарної допомоги.

За словами Літинського, поліція до нього прийшла під приводом вручення повістки, а коли дружина волонтера відкрила двері (самого волонтера не було вдома) – показали ухвалу на обшук.

Таким обманним шляхом зайшли додому й врешті-решт не повістку вручили, а ухвалу про обшук. З неї я зрозумів, що київська поліція звинувачує церкву в особі капелана в продажі гуманітарної допомоги. Я там взагалі ні до чого,

– пояснив Літинський.

Волонтер не розуміє, чому з обшуками прийшли саме до нього, якщо підозрюють капелана. За словами активіста, цей капелан зараз на фронті. Сам активіст ніколи не возив автомобілі для нього. Волонтер додав, що веде публічний збір і звітує про всі витрачені гроші.

Приблизно в цей самий час обшуки відбулись і в помешканні Островського, який також займався пошуком та ввезенням автомобілів для ЗСУ.

Мені зараз важко щось коментувати – у мене йдуть обшуки. Але це чиста фабрикація. Я дуже здивований. Наскільки я розумію, тут питання не так по мені, як по капелану, якому ми передали автомобіль. Ми, як то кажуть, "йдемо прицепом". Я фізично завозив це авто для капелана Ігоря Плохого, який служить зараз на миколаївському напрямку,

– розповів волонтер.

Кримінальна справа і підготовка підозр: що про справу волонтерів каже поліція

28 липня голова Нацполіції Ігор Клименко відзвітував: його відомство розслідує 320 проваджень щодо шахрайства та зловживання гуманітаркою. Всім інкримінують однакову статтю, яка тільки в цьому році з'явилась у кримінальному кодексі – використання гуманітарної допомоги задля прибутку. Покарання за неї – від штрафу й виправних робіт до 7 років в'язниці.

В Україні від початку повномасштабної війни неодноразово були новини про розкрадання гуманітарної допомоги. І от зараз поліція начебто взялася за ці справи, але у списках підозрюваних з’являлися імена відомих волонтерів з хорошою репутацією, що неабияк збентежило суспільство.



У поліції кажуть, що волонтерам загрожує ув'язнення / Колаж 24 каналу

Марина Цибченко, слідча управління поліції в Києві, повідомила, що правоохоронці нібито викрили злочинну схему, де чоловіки присвоювали гуманітарну допомогу.

Вони нібито з метою отримання прибутку продавали автівки, які надходили в Україну як гуманітарна допомога від іноземних держав і призначалися для потреб ЗСУ. Наразі тривають усі слідчі дії, в тому числі обшуки за місцем проживання волонтерів у Києві, Київській області та Львові.

Поліція розпочала кримінальне провадження і чоловікам загрожує від 5 до 7 років ув'язнення. Також вирішується питання щодо повідомлення їм підозри.

Пів країни – тепер волонтери, до них теж прийдуть? Як влада на місцях реагує на обшуки

Мер Львова Андрій Садовий прокоментував обшуки у Святослава Літинського. Він порадив правоохоронцям зайнятися власниками російського бізнесу у Львові, а не волонтерами, які допомагають ЗСУ.

Прийшли з обшуками до Святослава Літинського. Це люди, які віддають власний час і кошти, часто ризикують життям, щоб доставити авто на фронт. У нас пів країни стали волонтерами. До них завтра теж прийдуть?

– написав Садовий.

Львівський міський голова закликав вибивати окупантів з України, "а не знищувати інститут волонтерства, який є таким важливим для всіх нас у цей складний час".

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Підрив авторитету волонтерів: що кажуть експерти

Українські правники та активісти кажуть, що вся ця справа сфабрикована. І МВС просто почало полювати на волонтерів.

Євген Савісько, експерт громадського руху "Всі разом!", каже, що справжніх мотивів для обшуків може бути два. Перший: розслідування дійсних фактів розкрадання гуманітарної допомоги. І тут будуть проводити обшуки в усіх, хто на думку слідства може мати відношення до цього. Другий – зачистка волонтерів як потенційних конкурентів на майбутніх виборах. Вони стануть впливовим чинником, тому вже зараз деякі політсили намагаються наблизити до себе саме волонтерів.

Дмитро Гордієнко, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, запевнив, що все це димова завіса після скандалу в Запоріжжі з розкраданням гуманітарки.

Львів одним з перших приймає західну гуманітарну допомогу. Об'єктивно там можуть бути зловживання, недоброчесні активісти та волонтери. Однак назагал – це димова завіса на запорізький скандал і підрив авторитету до волонтерського руху,

– вважає Гордієнко.



Одне з авто, яке Літинський відправив до ЗСУ / Фото з фейсбука Святослава Літинського

Ярослав Жукровський, адвокат, вважає, що для того, щоб волонтеру вберегти себе від можливих "претензій" зі сторони правоохоронних органів, необхідно по всіх випадках передання гуманітарної допомоги на потреби ЗСУ мати відповідні документи, які підтверджують такі факти.

Для прикладу, якщо автомобіль привезений з іншої країни на потреби ЗСУ, обов'язково повинен бути акт прийому-передачі цього транспортного засобу відповідній військовій частині. Важливо ретельно вести документацію щодо надходження коштів і використання цих коштів,

– каже адвокат.

Він додав, що волонтери у таких ситуаціях мають виробити модельний план дій і реагування на потенційні обшуки та сформувати адвокатський пул для захисту своїх прав при проведенні слідчих дій в межах досудових розслідувань.



Святослав Літинський на акції у підтримку Олеся Дзиндри / Фото з фейсбука волонтера

Що відомо про інші справи проти волонтерів

30 серпня Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід для львівського художника Олеся Дзиндри та волонтера Юрія Музичука . Правоохоронні органи звинуватили їх у продажі автомобілів, які завозили з-за кордону з нульовим розмитненням як гуманітарну допомогу.

та волонтера . Правоохоронні органи звинуватили їх у продажі автомобілів, які завозили з-за кордону з нульовим розмитненням як гуманітарну допомогу. 19 серпня підозру у незаконній реалізації гуманітарної допомоги, вчиненій в умовах воєнного стану, оголосили і керівниці відділу забезпечення ЗСУ фонду "Добра справа" Ользі Косован. Жінка назвала це "кошмаренням" волонтерів з боку правоохоронців.

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