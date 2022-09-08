Садовий заявив, що наразі ще понад 340 бізнесів у Львові прямо або опосередковано належать росіянам. Мер зауважив, що лист з відповідною інформацією правоохоронцям надіслали ще наприкінці квітня.

Зауважте Львів бореться за звання Європейської волонтерської столиці: які критерії та хто вже у фіналі

Тепер виглядає, що кількість росіян, яких позбавили заробітку в Україні менша за волонтерів, яких намагаються притягнути до кримінальної відповідальності. Давайте випалювати ворога з нашої землі, а не знищувати інститут волонтерства, який є таким важливим для всіх нас у цей складний час,

– заявив Садовий.

Він зауважив, що минулого тижня судили Олеся Дзиндру. А вже 8 вересня прийшли з обшуками до Святослава Літинського. Мер Львова наголосив, що ці люди часто ризикують власними життями, аби доставити воїнам на фронт авто. Волонтери віддають свій час та гроші.

"У нас пів країни стали волонтерами. До них завтра теж прийдуть?", – запитав Садовий.

Обшук у Літинського

Святослав Літинський – активіст та волонтер. До нього з обшуком прийшли 8 вересня. Дружину активіста обманули. Спершу заявляли, що прийшли з повісткою, а тоді показали ухвалу про обшук.

За словами Літинського, в ухвалі мовиться, що київська поліція звинувачує церкву в особі капелана в продажі гуманітарної допомоги. Волонтер заявив: він ніколи не возив автомобілі до цього капелана, а збір веде публічно й звітує про всі витрачені гроші.

Літинський розкрив деталі обшуку: дивіться відео