Про це 24 каналу розповів керівник Українського волонтерського центру Максим Туркевич. За його словами, відповідний конкурс організовує Європейський центр волонтерства.

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"Європейська волонтерська столиця" – це щорічний конкурс, на якому відзначають місто, що проявило себе як осередок волонтерства.

Україна зараз в цілому є загальносвітовим осередком волонтерства. Де-юре ми подали заявку на місто Львів, але де-факто ми вказали, що це від імені всієї України і кожного волонтера. Адже у сучасних реаліях кожен стає волонтером,

– зазначив Туркевич.

З ким конкурує Львів

За словами керівника Українського волонтерського центру, поки немає інформації про всіх учасників, які подавалися на конкурс. Проте вже відомі 2 фіналісти – Львів та італійське місто Тренто.

У наших суперників доволі класична для Європи історія. Вони презентували добре розвинену волонтерську інфраструктуру. Але нічого унікального там немає, якщо порівнювати з тим, що відбувається в Україні,

– зауважив Туркевич.

У чому переваги Львова

Туркевич зазначив, що зараз Україна показує світові, що волонтерство може бути дуже різним. Волонтерські ініціативи, особливо пов'язані з допомогою армії, незвичні для інших країн.

Наша перевага полягає у нашій мобільності, драйвовості, ефективності. Але ми можемо багато чого запозичити у європейців в плані інституційності та сталості волонтерства,

– наголосив він.

Тому участь у конкурсі є чудовою можливістю для українських та європейських волонтерів обмінятися досвідом.

Як буде відбуватися фінал конкурсу

Фінал конкурсу відбудеться 4 жовтня у Гданську. Саме це місто отримало звання Європейської волонтерської столиці 2022 року.

Як розповів Туркевич, представники України поїдуть до Гданська, де презентують відео, присвячене Львову. Також команди від кожного міста-фіналіста виголошуватимуть промови. Після цього журі конкурсу оголосить остаточного переможця.

Як сприймають українське волонтерство в Європі

За словами Туркевича, до українських волонтерських ініціатив у європейських країнах ставляться по-різному. Чим далі країна розташована від України, тим менше її громадяни розуміють, що у нас відбувається насправді.

Поляки чудово розуміють волонтерство на користь армії. Для німців це вже дивно. Вони в цьому вбачають фінансування війни. Їм важко, а іноді навіть неможливо щось пояснити,

– сказав керівник Українського волонтерського центру.

Він додав, що перемога у конкурсі може допомогти українцям у питанні розбудови волонтерства. А також вплине на те, як сприйматимуть українське волонтерство у світі.

Волонтерство в Україні

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