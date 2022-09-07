Об этом 24 каналу рассказал руководитель Украинского волонтерского центра Максим Туркевич. По его словам, соответствующий конкурс организует Европейский центр волонтерства.
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"Европейская волонтерская столица" – это ежегодный конкурс, в котором отмечают город, проявивший себя как центр волонтерства.
Украина сейчас в целом является общемировым центром волонтерства. Де-юре мы подали заявку на Львов, но де-факто мы указали, что это от имени всей Украины и каждого волонтера. Ведь в современных реалиях каждый становится волонтером.
– отметил Туркевич.
С кем конкурирует Львов
По словам руководителя Украинского волонтерского центра, пока нет информации обо всех участниках, которые подавались на конкурс. Однако уже известны 2 финалиста – Львов и итальянский город Тренто.
У наших соперников достаточно классическая для Европы история. Они представили хорошо развитую волонтерскую инфраструктуру. Но ничего уникального там нет, если сравнивать с происходящим в Украине,
– заметил Туркевич.
В чем преимущества Львова
Туркевич отметил, что сейчас Украина показывает миру, что волонтерство может быть очень разным. Волонтерские инициативы, особенно связанные с помощью армии, непривычны для других стран.
Наше преимущество заключается в нашей мобильности, драйвовости, эффективности. Но мы можем многое позаимствовать у европейцев в плане институциональности и постоянства волонтерства,
– подчеркнул он.
Поэтому участие в конкурсе – прекрасная возможность для украинских и европейских волонтеров обменяться опытом.
Как будет проходить финал конкурса
Финал конкурса состоится 4 октября в Гданьске . Именно этот город получил звание Европейской волонтерской столицы в 2022 году.
Как рассказал Туркевич, представители Украины поедут в Гданьске, где презентуют видео, посвященное Львову. Также команды от каждого города-финалиста будут произносить речи. После этого жюри конкурса объявит окончательного победителя.
Как воспринимают украинское волонтерство в Европе
По словам Туркевича, к украинским волонтерским инициативам в европейских странах относятся по-разному. Чем дальше страна находится от Украины, тем меньше ее граждане понимают, что у нас происходит на самом деле.
Поляки отлично понимают волонтерство в пользу армии. Для немцев это удивительно. Они в этом видят финансирование войны. Им тяжело, а иногда даже невозможно что-то объяснить,
– сказал руководитель Украинского волонтерского центра.
Он добавил, что победа в конкурсе может помочь украинцам в вопросе развития волонтерства. Также повлияет на то, как будут воспринимать украинское волонтерство в мире.
Волонтерство в Украине
- Одна из проблем, с которыми сталкиваются ВСУ на фронте — нехватка авто. Украинские военные срочно просят о помощи.
- Сергей Притула показал дроны, на которых учатся экипажи двух бригад Вооруженных сил Украины. Волонтер анонсировал, что скоро они уже будут работать на победу Украины.
- Волонтерский штаб "Украинская команда" запустил проект "Тепло на фронт". Как рассказал руководитель штаба Артур Палатный, в "Украинскую команду" начали обращаться производители, которые предложили изготавливать часть бандерпечей бесплатно.
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