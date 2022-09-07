Об этом 24 каналу рассказал руководитель Украинского волонтерского центра Максим Туркевич. По его словам, соответствующий конкурс организует Европейский центр волонтерства.

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"Европейская волонтерская столица" – это ежегодный конкурс, в котором отмечают город, проявивший себя как центр волонтерства.

Украина сейчас в целом является общемировым центром волонтерства. Де-юре мы подали заявку на Львов, но де-факто мы указали, что это от имени всей Украины и каждого волонтера. Ведь в современных реалиях каждый становится волонтером.

– отметил Туркевич.

С кем конкурирует Львов

По словам руководителя Украинского волонтерского центра, пока нет информации обо всех участниках, которые подавались на конкурс. Однако уже известны 2 финалиста – Львов и итальянский город Тренто.

У наших соперников достаточно классическая для Европы история. Они представили хорошо развитую волонтерскую инфраструктуру. Но ничего уникального там нет, если сравнивать с происходящим в Украине,

– заметил Туркевич.

В чем преимущества Львова

Туркевич отметил, что сейчас Украина показывает миру, что волонтерство может быть очень разным. Волонтерские инициативы, особенно связанные с помощью армии, непривычны для других стран.

Наше преимущество заключается в нашей мобильности, драйвовости, эффективности. Но мы можем многое позаимствовать у европейцев в плане институциональности и постоянства волонтерства,

– подчеркнул он.

Поэтому участие в конкурсе – прекрасная возможность для украинских и европейских волонтеров обменяться опытом.

Как будет проходить финал конкурса

Финал конкурса состоится 4 октября в Гданьске . Именно этот город получил звание Европейской волонтерской столицы в 2022 году.

Как рассказал Туркевич, представители Украины поедут в Гданьске, где презентуют видео, посвященное Львову. Также команды от каждого города-финалиста будут произносить речи. После этого жюри конкурса объявит окончательного победителя.

Как воспринимают украинское волонтерство в Европе

По словам Туркевича, к украинским волонтерским инициативам в европейских странах относятся по-разному. Чем дальше страна находится от Украины, тем меньше ее граждане понимают, что у нас происходит на самом деле.

Поляки отлично понимают волонтерство в пользу армии. Для немцев это удивительно. Они в этом видят финансирование войны. Им тяжело, а иногда даже невозможно что-то объяснить,

– сказал руководитель Украинского волонтерского центра.

Он добавил, что победа в конкурсе может помочь украинцам в вопросе развития волонтерства. Также повлияет на то, как будут воспринимать украинское волонтерство в мире.

Волонтерство в Украине

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