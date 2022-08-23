Об этом 24 каналу сообщил Сергей Притула – волонтер, руководитель "Благотворительного фонда Сергея Притулы". По его словам, волонтерскую помощь получили около 20 подразделений.

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Какую волонтерку развезли по Донбассу

Притула отметил, что потребностей у Вооруженных Сил Украины достаточно много. И не все их могут закрывать волонтеры своими усилиями. Последняя партия, которую на днях развезли по Донбассу, в целом отвечает закупкам, на которых фонд сосредоточился в последнее время.

Это был транспорт, оптика разнообразная, средства защищенной связи и, конечно, дроны,

– сказал волонтер.

По его словам, за последние несколько дней волонтерскую помощь получили примерно 20 наших подразделений.

"Пришла партия приборов ночного видения"

Притула подчеркнул, что вообще такие конвои ходят каждый день. Все упирается, как обычно, только в вопрос денег. Сейчас у фонда есть возможность заключать большие контракты.

Сегодня у нас очень приподнятое настроение, потому что пришла партия приборов ночного видения. Это такая номенклатура, на которую достаточно высокий запрос,

– отметил он.

Волонтер рассказал, что фонд нашел одну компанию, с которой раньше не сотрудничал. У нее приобрели 100 пробных единиц. Качество этих приборов инструкторов полностью удовлетворило. Приемлема и цена. Поэтому волонтеры хотят контрактовать их в разы больше.

Кстати! Сергей Притула занимается волонтерством с 2014 года. Он объяснил, что уже тогда было понятно, что под угрозой государство в целом, как элемент политической карты мира. И Притула имел возможность использовать свой капитал и публичность в пользу ВСУ. К тому же, у него немало знакомых-военных, поэтому ориентируется в их потребностях.

Больше о деятельности фонда Притулы

22 июня Сергей Притула объявил, что открывает сбор средств на три беспилотника Bayraktar для ВСУ. По его словам, нужно собрать более полумиллиарда гривен за неделю.

За трое суток украинцы смогли собрать даже больше, чем было нужно – вместо 500 миллионов собрали на 100 миллионов больше.

И 27 июля турецкая военная компания Baykar заявила, что не примет оплату за беспилотники типа Bayraktar. В пресс-службе компании Baykar заявили, что вдохновлены тем, как объединились украинцы, и решили подарить беспилотники Украине.

В конце концов, за средства, которые украинцы собрали на беспилотники Bayraktar, фонд Сергея Притулы приобрел уникальный спутник. Он существенно поможет нашим военным в подготовке оперативных операций.

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