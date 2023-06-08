Люди ждут известий о том, что произошло с их домом, о соседях и животных. Некоторые до сих пор заблокированы в подтопленных многоэтажках. В результате теракта часть Херсона затоплена.

Смотрите также Затоплено 600 квадратных километров, угроза для ЗАЭС существует: главное о подрыве Каховской ГЭС

По данным Херсонской ОВА, по состоянию на утро 8 июня средний уровень подтопления – 5,61 метра. В Херсоне вода поднялась на высоту 3 – 5 метров.

Теракт врасплох застал жителей Херсона

Валентина Баш одна из местных жительниц, пострадавшая в результате теракта россиян. Бабушка, спасавшаяся от беды в одном халате, спала, когда вода начала прибывать. Ее спас коллега сына, сообщившего о беде.

И я выхожу, смотрю – вода льет, машина стоит, и вода подходит,

– вспоминает она.

Именно так 90-летняя женщина поняла, что должна покинуть свой дом, где жили несколько поколений ее семьи.

Она рассказала, что больше всего ждет новостей о собачке Пинче, которая жила вместе с ней.

Дом бабушки Валентины ушел под воду

Знакомые сообщили Валентине, что ее дом полностью ушел под воду – "осталась только крыша". К сожалению, ее собачку Пинчу так и не нашли. На словах о собаке она расплакалась.

Не плачьте так. Собаки умеют плавать, могла выбраться на сухое,

– успокаивали Валентину Тимофеевну соседи.

90-летняя женщина, переживающая уже вторую войну, из-за нее потеряла все, что имела. Ребенком, как пишут журналисты, он пережил Вторую мировую войну и оккупацию Кременчуга немцами. С военного детства запомнила, как звучит танк.

"И когда начала сунуть вода на Херсон, я услышала какое-то страшное жужжание. И снова подумала, что это танк", – вспоминает она утро 6 июня.

"Но в этот раз это была большая вода от подрыва плотины российскими войсками", – говорит женщина. "Танк" с детства настиг ее в Херсоне и уничтожил родным дом.

Как пишет BBC, вода начала подтапливать уже даже те районы города, расположенные на возвышенности, над районом Корабел. Жители Херсона описывают беду одним словом – "ужас". Несмотря на масштабную беду, которую спровоцировала Россия, местные жители не теряют надежду. Они самоорганизовались и пытаются помочь тем, кто в этом больше нуждается.

Россия обстреливает Херсон во время эвакуации людей

Во время спасательной операции в Херсоне издалека слышны звуки взрывов. Дело в том, что город и его окрестности находятся под постоянными обстрелами россиян.

К сожалению, местные жители уже настолько привыкли к звукам взрывов, что даже на них не обращают внимания.

Местная жительница Виктория рассказала, что спешит спасать своих кошек. Ей пришлось собираться настолько быстро, что она успела схватить только собаку и выбежать с ней, а кошки остались в квартире, расположенной на втором этаже.

Вместе с волонтерами организации "Спасение животных" из Харькова женщине удалось спасти своих любимцев.

Мародеры и экологическая катастрофа

Подтопление создает экологическую угрозу для города, поскольку в воде плавают груды мусора, нечистоты по канализации и промышленным предприятиям.

Работники ГСЧС спасают людей, заблокированных в своих домах, а также ищут пропавших. Подтопление усугубило в городе угрозу мародерства.

Журналисты BBC наблюдали, как хозяин полуразрушенного российскими обстрелами дома ловил мужчин, пытавшихся выносить из здания имущество и стройматериалы.