Оккупанты 6 июня совершили террористический акт и экоцид, взорвав дамбу Каховской ГЭС. В результате под угрозой затопления оказались десятки населенных пунктов Херсонской области.

Важно Зеленский провел заседание СНБО, продолжается эвакуация: главное о подрыве Россией Каховской ГЭС

Подняли уровень воды, чтобы помешать контрнаступлению

В сети опубликовали инфографику, где видно, что россияне накануне подрыва Каховской ГЭС увеличили уровень воды в водохранилище. Оккупанты подняли его до рекордных 17,5 метров.

Затопления хотели сделать как можно больше, чтобы остановить украинскую армию от контрнаступления в этом районе,
– говорится в сообщении.


Уровень воды увеличили перед терактом / инфографика Visegrad24

Кроме того, на опубликованной инфографике можно увидеть и другие манипуляции россиян. В частности, в начале 2023 года оккупанты начали опускать уровень воды в водохранилище. Отметка опустилась до рекордных 14 метров. После этого примерно в марте россияне начали наращивать количество воды.

Подрыв Каховской ГЭС: что известно

  • Утром 6 июня ОК "Юг" сообщило, что россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС. Поэтому объявили эвакуацию во многих населенных пунктах Херсонщины.
  • Вода начала постепенно идти по течению. Поэтому в Херсонской ОВА экстренно обратились к местным жителям и призвали следить согласно инструкциям, которые дают спецслужбы.
  • Партизаны движения "Атеш" заявили, что подрывниками ГЭС являются бойцы 1-го батальона 205-й мотострелковой бригады. Позже в сети опубликовали полный список имен всех оккупантов, участвовавших в подрыве Каховской ГЭС
  • В Минобороны заявили, что такими действиями враг пытается сдержать Силы обороны. Однако, по словам Анны Маляр, подрыв ГЭС не помешает наступательным операциям ВСУ.
  • Владимир Зеленский заявил, что подрыв Каховской ГЭС – это крупнейшая рукотворная катастрофа в Европе. Это акт терроризма и экоцида. Следует также отметить, что Каховскую ГЭС ранее взрывали, правда, преступный приказ тогда отдал Адольф Гитлер.