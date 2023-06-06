Оккупанты 6 июня совершили террористический акт и экоцид, взорвав дамбу Каховской ГЭС. В результате под угрозой затопления оказались десятки населенных пунктов Херсонской области.

Важно Зеленский провел заседание СНБО, продолжается эвакуация: главное о подрыве Россией Каховской ГЭС

Подняли уровень воды, чтобы помешать контрнаступлению

В сети опубликовали инфографику, где видно, что россияне накануне подрыва Каховской ГЭС увеличили уровень воды в водохранилище. Оккупанты подняли его до рекордных 17,5 метров.

Затопления хотели сделать как можно больше, чтобы остановить украинскую армию от контрнаступления в этом районе,

– говорится в сообщении.



Уровень воды увеличили перед терактом / инфографика Visegrad24

Кроме того, на опубликованной инфографике можно увидеть и другие манипуляции россиян. В частности, в начале 2023 года оккупанты начали опускать уровень воды в водохранилище. Отметка опустилась до рекордных 14 метров. После этого примерно в марте россияне начали наращивать количество воды.

Подрыв Каховской ГЭС: что известно