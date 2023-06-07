Общаясь с журналистами, премьер-министр Великобритании Риши Сунак отметил, что спецслужбы страны еще не пришли к окончательному выводу. Их расследование должно доказать или опровергнуть причастность Путина к "ужасной атаке" Каховской ГЭС.

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Сунак осудил подрыв ГЭС

Если это преднамеренное нападение, то, по моему мнению, это будет самая большая атака на гражданскую инфраструктуру в Украине с начала войны, и это лишь продемонстрирует новые минимумы, которые мы увидим от российской агрессии.

– подчеркнул Сунак.

Британский премьер отметил, что атаки на гражданскую инфраструктуру – "ужасающие и неправильные". Он добавил, что подобные случаи во время полномасштабного вторжения России в Украину уже наблюдались. Впрочем, "пока рано говорить об этом окончательно".

Также премьер отметил, что Великобритания немедленно отреагировала на подрыв ГЭС. Наше государство получит гуманитарную помощь.

"Мы уже выделили ресурсы и финансирование в поддержку ООН и Красного Креста для реагирования на подобные ситуации. И сейчас они могут направить эти ресурсы, в частности, на гуманитарную помощь и эвакуацию в этом регионе в результате произошедшего", – сказал он.

Заметим, что Риши Сунак отправился в Вашингтон. В США он проведет несколько дней, а во время визита встретится с президентом Джо Байденом.

Сунак и Байден обсудят усиление ПВО для Украины

Пресс-секретарь премьер-министра в преддверии визита Риши Сунака в США рассказал, о чем он будет общаться с президентом Джо Байденом. По его словам, одним из обсуждаемых вопросов будет сохранение огромного уровня глобальной поддержки Украины. В частности, обеспечение нашего государства необходимыми возможностями, включая противовоздушную оборону.

Напомним, что в прошлом месяце на саммите G7 произошел большой сдвиг с места. Тогда США дали "зеленый свет" на обучение украинских пилотов на F-16 с перспективой получения нами этих истребителей.