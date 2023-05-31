То, что российские войска взорвали дорогу на стыке границ в Государственной пограничной службе подтвердили.

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Рубрика от "Киев за три дня" до "Подрываем дороги, чтобы нас не захватили". Россияне взорвали дорогу в Черниговской области на стыке границ Украины, Беларуси и России… хотя вряд ли им это поможет,

– говорится в сообщении.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак тоже высмеял россиян, заметив, что те "взрывают дороги на границах, по которым ехали брать Киев за три дня".

Справка. Монумент "Три сестры" – памятник, открытый в 1975 году в честь дружбы России, Украины и Белоруссии. Монумент создавали представители Черниговской, Брянской и Гомельской областей. Ранее мэр Чернигова Владислав Атрошенко предложил снести памятник или хотя бы вырезать из него Украину.

Украина не собирается воевать на территории России