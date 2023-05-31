То, что российские войска взорвали дорогу на стыке границ в Государственной пограничной службе подтвердили.
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Рубрика от "Киев за три дня" до "Подрываем дороги, чтобы нас не захватили". Россияне взорвали дорогу в Черниговской области на стыке границ Украины, Беларуси и России… хотя вряд ли им это поможет,
– говорится в сообщении.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак тоже высмеял россиян, заметив, что те "взрывают дороги на границах, по которым ехали брать Киев за три дня".
Украина не собирается воевать на территории России
- Киев неоднократно отмечал, что стремится исключительно к возвращению к границам 1991-го года. Вести военные действия на территории соседних государств нам неинтересно.
- Когда российские добровольцы начали рейд в Белгородщине, в ОП подчеркнули, что ни одного украинского военного там нет.