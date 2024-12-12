Воспоминания о теракте в Еленовской колонии

Этот барак был расположен в промышленной зоне колонии. В нем стояли кровати, а территория была ограждена забором. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

Важно Что будет, если создать рекрутинг в каждой бригаде

Вечером того же дня нас пошиковали и пришел кто-то главный из администрации. Возможно, это был тот самый начальник колонии, автомобиль которого взорвали в оккупированном Донецке. Сейчас я этого уже не вспомню. Он рассказал нам странный замысел, для чего нас перевели в этот барак. Мол, где-то будут делать ремонт и тогда нас переведут в то помещение. Это показалось странным.

На следующий день, 28 июля, почти до обеда нас всех закрыли в бараке. Рабочие в то время натягивали по забору колючую проволоку и устанавливали освещение на прилегающей территории. После 23:00 где-то рядом с колонией было слышно работу вражеских систем РСЗО, далее под прикрытием работы РСЗО раздался взрыв неподалеку от барака.

Я увидел вспышку. Я не знал, как реагировать и начал одеваться. Меньше, как через минуту, произошел взрыв в самом бараке. Я упал на пол. Получил осколки в руки, ноги и живот. Все пылало, все кричали. Пытались оттуда выходить. Начал выходить и я.

Ребята сделали в заборе дыру, через которую мы все вылезали наружу и шли к воротам на дороге. Но ворота были закрыты, а администрация колонии к ним никого не подпускала.

Вызвали наших пленных медиков, которые пытались оказывать нам помощь. Кто из ребят мог, те тоже оказывали помощь. Но не было достаточно средств, поэтому некоторые просто умирали буквально на руках.

Ближе к утру приехал первый КАМАЗ, которым нас (первую партию) вывезли в Донецкую больницу.

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Сейчас не существует справедливой формы возмездия россиянам

Я с радостью воспринял новость о подрыве Евсюкова, но я не чувствую в этом справедливости для себя. Я радуюсь, когда оккупанты умирают любым способом. Повлияет ли эта история на отношение россиян к украинским военнопленным – покажет время. Однако, думаю, что глобально она ничего не изменит.

Оккупанты умирают пачками каждый день, но это не мешает им и дальше идти в армию и отдавать свою жизнь непонятно за что.

Не существует такой формы возмездия, которая сможет хоть на 1% закрыть все то, что они сделали. Поэтому мы должны просто выполнять свою задачу – уничтожать врага и не потерять свое государство.