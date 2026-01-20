Подозреваемый в подрыве "Северных потоков" украинец изолирован как "особо опасный"

Омбудсман 20 января получил "очередную тревожную весть" от жены Сергея Кузнецова, которого подозревают в подрыве "Северных потоков". Она недавно смогла посетить его в немецком СИЗО и узнала, что права ее мужа как человека "существенно нарушаются".

Об этом написал Дмитрий Лубинец в своем телеграм-канале.

Что известно о пребывании в СИЗО Сергея Кузнецова?

Лубинец рассказал, что с ноября Кузнецов не сделал ни одного телефонного звонка. И это при том, что он получил официальное разрешение суда.

По словам омбудсмена, администрация СИЗО "технически" не организовала такую возможность.

Зимнюю обувь, которая была передана и хранится на складе, Сергею не выдают. Вопрос питания, несмотря на все предыдущие обращения, до сих пор окончательно не решен с учетом его потребностей,

– также рассказал он.

Кроме того, Лубинец обратил внимание на то, что украинца удерживают в секции для "особо опасных". Фактически он изолирован по 23 часа в сутки в одиночной камере.

Жена может посещать его только раз в месяц. Женщина утверждает, что в других секциях СИЗО подобного уровня изоляции и давления нет.

"Такой режим содержания может иметь признаки бесчеловечного и такого, унижающего достоинство, обращения и потенциально быть расценен как форма пыток, что недопустимо в соответствии с международными стандартами в области прав человека", – отметил омбудсмен.

Он готовит официальные письма с перечнем нарушений в органы юстиции, пенитенциарной системы и правозащитных институтов, требуя срочно исправить ситуацию.

Лубинец также будет настаивать на личном визите к Сергею Кузнецову с целью мониторинга.

Я хочу лично проверить условия содержания нашего гражданина, пообщаться с ним конфиденциально и оценить, насколько соблюдаются его права,

– подчеркнул он.

Подрыв "Северных потоков": что известно?