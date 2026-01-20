Подозреваемый в подрыве "Северных потоков" украинец изолирован как "особо опасный"
- Сергей Кузнецов, подозреваемый в подрыве "Северных потоков", содержится в изоляции в немецком СИЗО, где его права нарушаются.
- Омбудсман Дмитрий Лубинец готовит официальные обращения об условиях содержания Кузнецова и планирует лично проверить условия его содержания.
Омбудсман 20 января получил "очередную тревожную весть" от жены Сергея Кузнецова, которого подозревают в подрыве "Северных потоков". Она недавно смогла посетить его в немецком СИЗО и узнала, что права ее мужа как человека "существенно нарушаются".
Об этом написал Дмитрий Лубинец в своем телеграм-канале.
Что известно о пребывании в СИЗО Сергея Кузнецова?
Лубинец рассказал, что с ноября Кузнецов не сделал ни одного телефонного звонка. И это при том, что он получил официальное разрешение суда.
По словам омбудсмена, администрация СИЗО "технически" не организовала такую возможность.
Зимнюю обувь, которая была передана и хранится на складе, Сергею не выдают. Вопрос питания, несмотря на все предыдущие обращения, до сих пор окончательно не решен с учетом его потребностей,
– также рассказал он.
Кроме того, Лубинец обратил внимание на то, что украинца удерживают в секции для "особо опасных". Фактически он изолирован по 23 часа в сутки в одиночной камере.
Жена может посещать его только раз в месяц. Женщина утверждает, что в других секциях СИЗО подобного уровня изоляции и давления нет.
"Такой режим содержания может иметь признаки бесчеловечного и такого, унижающего достоинство, обращения и потенциально быть расценен как форма пыток, что недопустимо в соответствии с международными стандартами в области прав человека", – отметил омбудсмен.
Он готовит официальные письма с перечнем нарушений в органы юстиции, пенитенциарной системы и правозащитных институтов, требуя срочно исправить ситуацию.
Лубинец также будет настаивать на личном визите к Сергею Кузнецову с целью мониторинга.
Я хочу лично проверить условия содержания нашего гражданина, пообщаться с ним конфиденциально и оценить, насколько соблюдаются его права,
– подчеркнул он.
Подрыв "Северных потоков": что известно?
Двухветвевой трубопровод "Северный поток-1" проходит через Балтийское море из России в Германию. Его общая мощность более 55 миллиардов кубических метров газа в год. Он был запущен в 2011 – 2012 годах. Параллельный трубопровод "Северный поток-2" должен был транспортировать аналогичное количество газа, но не был введен в эксплуатацию, потому что Россия вторглась в Украину.
- В сентябре 2022 года на "Северных потоках" в шведской экономической зоне под Балтийским морем прогремели взрывы, впоследствии там обнаружили дыру размером 8 метров. После этого и был перекрыт ключевой маршрут поставок российского газа в Европу.
- Якобы координатора операции, бывшего военнослужащего сил специального назначения 49-летнего Сергея Кузнецова арестовали в Италии во время отдыха с семьей в августе 2025 года. А в сентябре взяли под стражу еще одного украинца в Польше, но в его экстрадиции в Германию отказали и отменили арест.
- А вот Сергей Кузнецов начал голодовку из-за недовольства условиями содержания и отсутствием соответствующего питания. В ноябре он находился в критическом состоянии. Кузнецов прекратил голодать, как только получил гарантии относительно надлежащего питания.
- В конце ноября украинца передали Германии, где взяли его под стражу.