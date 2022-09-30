Об этом сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг на срочном брифинге 30 сентября.

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"Я сегодня говорил с канцлером Шольцем. Мы говорили и о саботаже "Северного потока". Это очень серьезные вещи и взрывы, которые разрушили часть трубопровода", — отметил генсек.

В НАТО готовы защищать себя и союзников

По словам Столтенберга, НАТО поддерживает расследование этого инцидента, чтобы найти факты и определить, кто за этим стоит. Для этого альянс и союзники обладают морскими и авиационными потенциалами в Балтийском море.

Это посылает сигнал нашей готовности защищать друг друга, нашу критическую инфраструктуру. Мы можем собирать информацию, которая поможет нам для дальнейшего расследования, а также для мониторинга критической инфраструктуры. Мониторим информацию, разведданные и уже изучаем все, что мы собирали в последние недели или месяцы, – сообщил генсек.

Реакция главы Кремля

Владимир Путин на выступлении 30 сентября заявил, что "Северный поток" взорвали некоторые "англосаксы". Он имел в виду Соединенные Штаты Украины. По словам Путина, им мало санкций, и они перешли к диверсиям.

"Невероятно, но факт. Организовав взрывы на международных газовых магистралях "Северного потока", проходящих по дну Балтийского моря, фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры. Всем очевидно, кому это выгодно. Кому выгодно, тот и сделал, конечно", – сказал президент оккупантов.

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