Про це сказав генсек НАТО Єнс Столтенберг на терміновому брифінгу 30 вересня.

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"Я сьогодні говорив з канцлером Шольцом. Ми говорили й про саботаж "Північного потоку". Це дуже серйозні речі й вибухи, які зруйнували частину трубопроводу", – зазначив генсек.

У НАТО готові захищати себе і союзників

За словами Столтенберга, НАТО підтримує розслідування цього інциденту, щоб знайти факти й визначити, хто за цим стоїть. Для цього альянс і союзники мають морські та авіаційні потенціали у Балтійському морі.

Це посилає сигнал про нашу готовність захищати одне одного, нашу критичну інфраструктуру. Можемо збирати інформацію, яка допоможе нам для подальшого розслідування, а також для моніторингу критичної інфраструктури. Моніторимо інформацію, розвідані та вже вивчаємо все, що ми збирали останніми тижнями чи місяцями, – повідомив генсек.

Реакція очільника Кремля

Владімір Путін на виступі 30 вересня заявив, що "Північний потік" підірвали якісь "англосакси". Він мав на увазі Сполучені Штати України. За словами Путіна, їм мало санкцій і вони перейшли до диверсій.

"Неймовірно, але факт. Організувавши вибухи на міжнародних газових магістралях "Північного потоку", що проходять дном Балтійського моря, фактично розпочали знищення загальноєвропейської енергетичної інфраструктури. Всім очевидно, кому це вигідно. Кому вигідно, той і зробив, звісно", – сказав президент окупантів.

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