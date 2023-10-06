Об этом сообщил спикер ВМС ВСУ. Дмитрий Плетенчук отметил, что судно было осмотрено, повреждений не обнаружено.

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Информация о подрыве не соответствует действительности

Дмитрий Плетенчук рассказал, что информация о якобы "подрыве" судна проходила, впрочем, она не подтвердилась.

Мы ее не подтверждаем. Все там было осмотрено, никаких повреждений не было, подрыва не было, информация не соответствует действительности,

– подчеркнул спикер ВМС.

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Что этому предшествовало