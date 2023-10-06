Об этом сообщил спикер ВМС ВСУ. Дмитрий Плетенчук отметил, что судно было осмотрено, повреждений не обнаружено.
Смотрите также Разведка говорит, что Россия может атаковать минами черноморские гражданские суда, – МИД Британии
Информация о подрыве не соответствует действительности
Дмитрий Плетенчук рассказал, что информация о якобы "подрыве" судна проходила, впрочем, она не подтвердилась.
Мы ее не подтверждаем. Все там было осмотрено, никаких повреждений не было, подрыва не было, информация не соответствует действительности,
– подчеркнул спикер ВМС.
Важно ГСЧС завершило спасательные работы: что известно об ударе "Искандером" по Грозе
Что этому предшествовало
- 5 октября Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что турецкое грузовое судно якобы наткнулось на мину в Черном море у побережья Румынии.
- Также уточнили, что речь идет о Kafkametler.
- Агентство писало, что якобы судно получило незначительные повреждения. Экипаж не пострадал.
- Также в Reuters отмечали, что инцидент произошел у устья Дуная – в 11 морских милях к северу от города Сулина, у входа в Сулинское устье. Добавили, что информацию предоставила британская компания по безопасности морского судоходства Ambrey.
- По данным СМИ, судно якобы бросило якорь в проливе Дуная.
- В Reuters также отмечали, что информацию якобы "подтвердило источник в украинском правительстве". Мол, это могла быть либо совсем старая мина, в частности, времен Второй мировой, либо одна из новых – оставленных во время полномасштабной войны.