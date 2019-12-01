Подрыв отделения Сбербанка в Киеве: полиция задержала подозреваемых

Полиция задержала рано утром 1 декабря подозреваемых в ограблении и подрыве отделения Ощадбанка в Киеве.

"Несколько часов назад полиция задержала лиц, подозреваемых в ограблении и подрыве прошлой ночью отделения Сбербанка", – написал в фейсбуке председатель правления Сбербанка Андрей Пышный.

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Он добавил, что правоохранители также изъяли необходимые доказательства.

Что известно о подрыве отделения Сбербанка

Двое грабителей 30 ноября взорвали отделение Сбербанка на улице Энтузиастов в Киеве с помощью газо-воздушной смеси. Злоумышленники забрали кассеты с деньгами и скрылись на авто.

Взрывной волной обломки унесло более чем на 20 метров. Стеклянная витрина вылетела наружу, а в самом отделении упал потолок.

Цена украденного – почти 250 тысяч гривен, цена разрушенного – миллионы, сообщил Пышный. Он назвал инцидент "трагедией для Ощада", поскольку злоумышленники взорвали современное отделение банка, на открытие которого пошли немалые усилия и инвестиции.