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      Подрыв отделения Сбербанка в Киеве: полиция задержала подозреваемых

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      Фото отделение Сбербанка после взрыва / facebook.com/pyshnyy

      Полиция задержала рано утром 1 декабря подозреваемых в ограблении и подрыве отделения Ощадбанка в Киеве.

      "Несколько часов назад полиция задержала лиц, подозреваемых в ограблении и подрыве прошлой ночью отделения Сбербанка", – написал в фейсбуке председатель правления Сбербанка Андрей Пышный.

      К теме: Мелкая кража и миллионные убытки: что говорят в Сбербанке о ночном взрыве в отделении

      Он добавил, что правоохранители также изъяли необходимые доказательства.

      Что известно о подрыве отделения Сбербанка

      Двое грабителей 30 ноября взорвали отделение Сбербанка на улице Энтузиастов в Киеве с помощью газо-воздушной смеси. Злоумышленники забрали кассеты с деньгами и скрылись на авто.

      Взрывной волной обломки унесло более чем на 20 метров. Стеклянная витрина вылетела наружу, а в самом отделении упал потолок.

      Цена украденного – почти 250 тысяч гривен, цена разрушенного – миллионы, сообщил Пышный. Он назвал инцидент "трагедией для Ощада", поскольку злоумышленники взорвали современное отделение банка, на открытие которого пошли немалые усилия и инвестиции.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Чрезвычайное происшествие Взрыв Ограбления Полиция Банки Ощадбанк Криминальные новости
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