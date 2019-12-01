Підрив відділення Ощадбанку в Києві: поліція затримала підозрюваних
Поліція затримала рано-вранці 1 грудня підозрюваних у пограбуванні та підриві відділення Ощадбанку в Києві.
"Кілька годин тому поліція затримала осіб, що підозрюються у пограбуванні та підриві минулої ночі відділення Ощадбанку", – написав у фейсбуці голова правління Ощадбанку Андрій Пишний.
До теми: Дрібна крадіжка й мільйонні збитки: що кажуть в Ощадбанку про нічний вибух у відділенні
Він додав, що правоохоронці також вилучили необхідні докази.
Що відомо про підрив відділення Ощадбанку
Двоє грабіжників 30 листопада підірвали відділення Ощадбанку на вулиці Ентузіастів у Києві за допомогою газово-повітряної суміші. Зловмисники забрали касети з грошима та втекли на авто.
Вибуховою хвилею уламки віднесло на понад 20 метрів. Скляна вітрина вилетіла назовні, а в самому відділенні впала стеля.
Ціна вкраденого – майже 250 тисяч гривень, ціна зруйнованого – мільйони, повідомив Пишний. Він назвав інцидент "трагедією для Ощаду", оскільки зловмисники підірвали сучасне відділення банку, на відкриття якого пішли неабиякі зусилля та інвестиції.
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