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      Підрив відділення Ощадбанку в Києві: поліція затримала підозрюваних

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      Фото відділення Ощадбанку після вибуху / facebook.com/pyshnyy

      Поліція затримала рано-вранці 1 грудня підозрюваних у пограбуванні та підриві відділення Ощадбанку в Києві.

      "Кілька годин тому поліція затримала осіб, що підозрюються у пограбуванні та підриві минулої ночі відділення Ощадбанку", – написав у фейсбуці голова правління Ощадбанку Андрій Пишний.

      До теми: Дрібна крадіжка й мільйонні збитки: що кажуть в Ощадбанку про нічний вибух у відділенні

      Він додав, що правоохоронці також вилучили необхідні докази.

      Що відомо про підрив відділення Ощадбанку

      Двоє грабіжників 30 листопада підірвали відділення Ощадбанку на вулиці Ентузіастів у Києві за допомогою газово-повітряної суміші. Зловмисники забрали касети з грошима та втекли на авто.

      Вибуховою хвилею уламки віднесло на понад 20 метрів. Скляна вітрина вилетіла назовні, а в самому відділенні впала стеля.

      Ціна вкраденого – майже 250 тисяч гривень, ціна зруйнованого – мільйони, повідомив Пишний. Він назвав інцидент "трагедією для Ощаду", оскільки зловмисники підірвали сучасне відділення банку, на відкриття якого пішли неабиякі зусилля та інвестиції.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Вибух Надзвичайні ситуації Кримінальні новини Ощадбанк Банки Поліція Пограбування
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