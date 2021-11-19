Действия России угрожают безопасности, экономике, научным и коммерческим интересам стран мира. Об этом говорится в заявлении Альянса.

Обратите внимание МКС грозит столкновение с космическим мусором из-за безответственных действий России, – США

Нарушают международный порядок

В НАТО заявили, что проведенные 15 ноября российские испытания космического оружия на орбите Земли повлекли за собой образование опасного орбитального мусора. Это событие ставит под угрозу исследование и использование космического пространства в мирных целях.

Это опасное поведение прямо противоречит заявлениям России против "вооружения" космоса и подрывает основанный на правилах международный порядок.
– говорится в заявлении НАТО.

В Альянсе призвали все страны мира, включая Россию, присоединиться к созданию норм, правил и принципов для уменьшения космической угрозы и воздержаться от испытаний оружия на орбите.

Испытание Россией оружия на орбите

  • Американские СМИ сообщили, что 15 ноября 2021 г. Россия провела испытания космического оружия и уничтожила советский спутник "Космос-1408".
  • Британская аналитическая компания Seradata сообщила о 14 обнаруженных обломках спутника на орбите Земли.
  • Российские власти не комментируют информацию об испытаниях космического оружия.