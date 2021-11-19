Дії Росії загрожують безпеці, економіці, науковим та комерційним інтересам країн світу. Про це йде мова в заяві Альянсу.
Звернуть увагу МКС загрожує зіткнення із космічним сміттям через безвідповідальні дії Росії, – США
Порушують міжнародний порядок
У НАТО заявили, що проведені 15 листопада російські випробування космічної зброї на орбіті Землі спричинило створення небезпечного орбітального сміття. Також ця подія ставить під загрозу дослідження та використання космічного простору в мирних цілях.
Ця небезпечна поведінка прямо суперечить заявам Росії проти "озброєння" космосу та підриває заснований на правилах міжнародний порядок,
– йдеться в заяві НАТО.
В Альянсі закликали усі країни світу, в тому числі й Росію, долучитися до створення норм, правил і принципів для зменшення космічної загрози та утримуватися від випробувань зброї на орбіті.
Випробування Росією зброї на орбіті
- Американські ЗМІ повідомили, що 15 листопада 2021 року Росія провела випробування космічної зброї та знищила радянський супутник "Космос-1408".
- Британська аналітична компанія Seradata повідомила про 14 виявлених уламків супутника на орбіті Землі.
- Російська влада не коментує інформацію про випробування космічної зброї.