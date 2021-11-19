Дії Росії загрожують безпеці, економіці, науковим та комерційним інтересам країн світу. Про це йде мова в заяві Альянсу.

Звернуть увагу МКС загрожує зіткнення із космічним сміттям через безвідповідальні дії Росії, – США

Порушують міжнародний порядок

У НАТО заявили, що проведені 15 листопада російські випробування космічної зброї на орбіті Землі спричинило створення небезпечного орбітального сміття. Також ця подія ставить під загрозу дослідження та використання космічного простору в мирних цілях.

Ця небезпечна поведінка прямо суперечить заявам Росії проти "озброєння" космосу та підриває заснований на правилах міжнародний порядок,

– йдеться в заяві НАТО.

В Альянсі закликали усі країни світу, в тому числі й Росію, долучитися до створення норм, правил і принципів для зменшення космічної загрози та утримуватися від випробувань зброї на орбіті.

Випробування Росією зброї на орбіті