Дії Росії загрожують безпеці, економіці, науковим та комерційним інтересам країн світу. Про це йде мова в заяві Альянсу.

Звернуть увагу МКС загрожує зіткнення із космічним сміттям через безвідповідальні дії Росії, – США

Порушують міжнародний порядок

У НАТО заявили, що проведені 15 листопада російські випробування космічної зброї на орбіті Землі спричинило створення небезпечного орбітального сміття. Також ця подія ставить під загрозу дослідження та використання космічного простору в мирних цілях.

Ця небезпечна поведінка прямо суперечить заявам Росії проти "озброєння" космосу та підриває заснований на правилах міжнародний порядок,
– йдеться в заяві НАТО.

В Альянсі закликали усі країни світу, в тому числі й Росію, долучитися до створення норм, правил і принципів для зменшення космічної загрози та утримуватися від випробувань зброї на орбіті.

Випробування Росією зброї на орбіті

  • Американські ЗМІ повідомили, що 15 листопада 2021 року Росія провела випробування космічної зброї та знищила радянський супутник "Космос-1408".
  • Британська аналітична компанія Seradata повідомила про 14 виявлених уламків супутника на орбіті Землі.
  • Російська влада не коментує інформацію про випробування космічної зброї.