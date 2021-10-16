Ведь это направлено на то, чтобы подорвать независимость Украины. Соответствующее заявление сделал представитель Государственного департамента США Нед Прайс.
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Соединенные Штаты осудили всероссийскую перепись населения в Крыму
США в очередной раз выразили поддержку Украине в борьбе против российской агрессии.
Штаты решительно осудили проведение российской переписи в оккупированном Крыму. В Госдепе назвали это очередной попыткой подорвать независимость, суверенитет и целостность Украины.
Также представитель ведомства в конце своего твита добавил хэштег #CrimeaIsUkraine (Крым – это Украина – 24 канал).
Многие в твиттере поддержали позицию Соединенных Штатов. Под сообщением Неда Прайса было оставлено десятки комментариев. Один из пользователей написал, что ни одна демократическая страна в здравом уме не должна поддерживать аннексию территорий с целью деколонизации.
Всероссийская перепись населения: что об этом известно
Данные: Википедия
- Россия планировала провести масштабную перепись населения еще в октябре 2020 года. Впрочем из-за пандемии ее начало перенесли на апрель 2021 года.
- Основной этап состоится с 15 октября по 14 июля 2021 года. Впервые перепись пройдет и в онлайн-формате.
- На проведение мероприятия из бюджета выделили 32 миллиарда рублей.
- Кремль также поручил провести перепись и на территории временно оккупированного Крыма. В Евросоюзе осудили такое решение. И призвали Россию прекратить все нарушения международного права на полуострове.
Текст публикации Неда Прайса
Соединенные Штаты осуждают российскую перепись населения в оккупированном Крыму как еще одну попытку подорвать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. #КрымУкраина