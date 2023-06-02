Руководитель Золочевской СВА Виктор Коваленко рассказал, что супруги с двумя своими детьми и 12-летней племянницей ехали по грунтовой дороге, когда наткнулись на взрывное устройство.

Важно На Харьковщине взорвался автомобиль с семьей: мама погибла, дети – в тяжелом состоянии

Женщина погибла

Взрыв произошел на полевой дороге между селами Лютовка и Лемищено. По словам Коваленко, по этой дороге никто не ездил. Семья направлялась на автомобиле "ВАЗ".

На месте подрыва остались тело 36-летней женщины, погибшей от полученных травм. Мужчину в тяжелом состоянии направили в областной госпиталь. Он военный, который только что приехал в отпуск.

По дороге никто не ездил / Фото полиции Харьковщины:

В каком состоянии дети

Также в машине ехали 12-летний парень и девочки 12 и 15 лет. Вместе со своими двумя детьми супруги везли 12-летнюю племянницу.

Двоих детей отвезли в областной ожоговый центр, у них 80% ожогов тела. Старшую девочку направили в областную детскую больницу, потому что у нее не тяжелые ранения.

Нельзя приближаться к минам

Полицейские просят граждан соблюдать осторожность и не приближаться к подозрительным предметам. Если заметили таковой, нужно немедленно вызвать ГСЧС или полицию по телефонам 101, 102.

Ни в коем случае нельзя пытаться забрать устройство самостоятельно.