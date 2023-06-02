Керівник Золочівської СВА Віктор Коваленко розповів, що подружжя з двома своїми дітьми і 12-річною племінницею їхало ґрунтовою дорогою, коли натрапили на вибуховий пристрій.

Важливо На Харківщині підірвалася автівка із сім'єю: мама загинула, діти – у важкому стані

Жінка загинула

Вибух стався на польовій дорозі між селами Лютівка та Леміщене. За словами Коваленка, по цій дорозі ніхто не їздив. Родина прямувала на автомобілі "ВАЗ".

На місці підриву залишились тіло 36-річної жінки, яка від отриманих травм загинула. Чоловіка у важкому стані направили до обласного шпиталю. Він військовий, який тільки-но приїхав у відпустку.

По дорозі ніхто не їздив / Фото поліції Харківщини:

У якому стані діти

Також в машині їхали 12-річний хлопець та дівчатка 12 та 15 років. Разом зі своїми двома дітьми подружжя везли 12-річну племінницю",

Двох дітей відвезли до обласного опікового центру, у них 80% опіків тіла. Старшу дівчинку направили до обласної дитячої лікарні, бо у неї не тяжкі поранення.

Не можна наближатись до мін

Поліцейські просять громадян бути обережними та не наближатися до підозрілих предметів. Якщо помітили такий, потрібно негайно викликати ДСНС або поліцію за телефонами 101, 102.

У жодному разі не можна намагатись забрати пристрій самостійно.