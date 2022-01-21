Как сообщают журналисты, Курченко планирует развивать предприятие, которое Арбитражный суд Ставропольского края в октябре 2018 года признал банкротом.

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Сам Курченко заявил, что "производство сегодня работает на полную мощность", в 2022 году планируется увеличить объемы производства на треть, а в 2023 году – в 2 раза.

Кто такой Сергей Курченко

Это известный украинский бизнесмен и олигарх, экс-владелец и президент футбольного клуба "Металлист". После Революции Достоинства он сбежал из Украины в Москву. Против Курченко открыли ряд уголовных дел, в том числе из-за незаконных схем по продаже нефтепродуктов.

По информации следователей, подозреваемый олигарх создал преступную организацию, из-за которой украинская экономика понесла убытки более чем на 2,6 миллиарда гривен. Для этого он на протяжении 2012 – 2014 годов организовал фиктивный транзит нефтепродуктов через территорию Украины, а также их ввоз – якобы с целью переработки и реэкспорта.

Его имущество и имущество предприятий арестовали. Сейчас он находится не только под санкциями Украины, но и ЕС.

Что известно о заводе "СтавСталь"

Металлургический завод "СтавСталь" расположен в российском городе Невинномысске. В 2017 году "Сбербанк" подал иск в суд из-за просроченных платежей по кредитным договорам.

Арбитражный суд Ставропольского края в октябре 2018 года признал ООО "СтавСталь" банкротом и открыл в отношении предприятия конкурсное производство. Однако банкротство не повлекло за собой остановку производства метзавода.

В сентябре 2019 года губернатор Ставропольского края заявил, что на заводе СтавСталь начал работать новый инвестор, не уточнив подробностей.

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