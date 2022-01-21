Як повідомляють журналісти, Курченко планує розвивати підприємство, яке Арбітражний суд Ставропольського краю у жовтні 2018 року визнав банкрутом.

Важливо Суд дозволив спецрозслідування проти олігарха-втікача Курченка

Сам Курченко заявив, що "виробництво сьогодні працює на повну потужність", у 2022 році планується збільшити обсяги виробництва на третину, а у 2023 році – у 2 рази.

Хто такий Сергій Курченко

Це відомий український бізнесмен та олігарх, ексвласник і президент футбольного клубу "Металіст". Після Революції Гідності він втік з України у Москву. Проти Курченка відкрили низку кримінальних справ, зокрема через незаконні схеми щодо продажу нафтопродуктів.

За інформацією слідчих, підозрюваний олігарх створив злочинну організацію, через яку українська економіка зазнала збитків на понад 2,6 мільярда гривень. Для цього він упродовж 2012 – 2014 років організував фіктивний транзит нафтопродуктів через територію України, а також їхнє ввезення – начебто з метою переробки та реекспорту.

Його майно та майно підприємств заарештували. Зараз він перебуває не лише під санкціями України, але й ЄС.

Що відомо про завод "СтавСталь"

Металургійний завод "СтавСталь" розташований у російському місті Невинномиську. У 2017 році "Ощадбанк" подав позов до суду через прострочені платежі за кредитними договорами.

Арбітражний суд Ставропольського краю у жовтні 2018 року визнав ТОВ "СтавСталь" банкрутом та відкрив щодо підприємства конкурсне провадження. Однак банкрутство не спричинило зупинку виробництва метзаводу.

У вересні 2019 року губернатор Ставропольського краю заявив, що на заводі "СтавСталь" почав працювати новий інвестор, не уточнивши подробиць.

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