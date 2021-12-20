Про це повідомила у своєму фейсбуці генпрокурорка Ірина Венедіктова. Вона уточнила, що олігарха звинувачують у виведенні з економіки України понад 2,6 мільярда гривень.

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Чому це рішення – таке важливе

Клопотання прокурорів щодо спеціального розслідування 20 грудня задовольнив Київський районний суд Одеси. Венедіктова наголосила, що ця подія є дуже важливою для всіх прокурорів та для неї особливо. За словами генпрокурорки, наразі олігарх перебуває у Росії. Саме тому шанси побачити його на лаві підсудних в Україні є мізерними. Принаймні, у найближчому майбутньому, переконана вона. Втім, тепер обвинувачення зможе провести досудове розслідування навіть за відсутності Курченка.

Важливо! Це означає, що згодом вдасться направити обвинувальний акт й отримати справедливий вирок з конфіскацією належного підозрюваному майна.

У чому підозрюють Курченка

За інформацією слідчих, підозрюваний олігарх створив злочинну організацію, через яку українська економіка зазнала збитків на понад 2,6 мільярда гривень. Для цього він упродовж 2012 – 2014 років організував фіктивний транзит нафтопродуктів через територію України, а також їхнє ввезення – начебто з метою переробки та реекспорту.

Проте, насправді нафтопродукти реалізовувались на внутрішньому ринку України без сплати митних платежів і податків,

– пояснила Венедіктова.

Й додала, що саме для цього у 8 областях України фігуранти схеми орендували митні склади. Там якраз і вивантажували нафтопродукти. При цьому, їхнє вивезення за межі митної території оформлювалось підробленими документами.

Хто був залучений до схеми:

працівники митної служби;

посадці Одеського нафтопереробного заводу;

посадовці ТОВ "Лагуна-Рені".

Посадовиця наголосила, що підозрюваному не вдалося б досягнути "результату", якби цьому не сприяла вся система державної влади часів Януковича. Вона уточнила, що має на увазі силовиків, суддів, митників та податківців. "Слідство і прокурори вважають, що всі ці грошові потоки, методи їхнього утворення та ресурс, витрачений на організацію всіх цих процесів – злочин. І ми впевнені, що зможемо довести свою правду у суді", – запевнила Венедіктова.

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