Россияне уничтожили электроподстанцию в Житомирской области: власти призвали к светомаскировке

Россияне полностью уничтожили подстанцию в Житомирской области / Getty Images
В Житомирской области в результате российских атак полностью уничтожена электроподстанция "Овруч". Восстановление электроснабжения в общине может занять значительное время, поэтому местных жителей призывают подготовиться к длительному отсутствию света.
Об этом сообщает Овруцкий городской совет.
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Что известно о ситуации в Житомирской области?
Враг неоднократно проводил атаки беспилотниками на электроподстанцию "Овруч", в результате чего объект был полностью уничтожен.
Мэр Иван Коруд предупредил, что восстановление электроснабжения займет значительное время. Он призвал жителей общины быть готовыми к длительному отсутствию электроэнергии.
Прогнозы
Даже в случае возобновления электроснабжения угроза для общины не исчезнет. Поэтому жителей просят неукоснительно соблюдать требования светомаскировки в вечернее и ночное время.
В частности, необходимо отключить наружное освещение зданий, рекламные конструкции, световые вывески, подсветку фасадов и витрин. Требования касаются не только предприятий, учреждений и организаций, но и частных домовладений: жителей призывают выключать освещение дворов, придомовых территорий и фасадов.
Это необходимые меры безопасности, от которых зависит защита нашего сообщества и жизни людей. В нынешних условиях каждый свет, который можно выключить, должен быть выключен
Жителей призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и ответственно отнестись к требованиям безопасности.
Кроме того, глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко сообщил, что российские беспилотники в течение последних часов 7 ноября провели атаку на три района Житомирской области. Под ударами оказались Коростенский, Звягельский и Житомирский районы.
Больше всего пострадали объекты критической инфраструктуры в Житомирской общине, поэтому возможны перебои с отоплением и электроснабжением.
В частности, враг атаковал одну из котельных Житомира. В результате атаки повреждено оборудование. На данный момент подача тепла в дома, которые она обслуживает, приостановлена. Специалисты соответствующих служб работают над оценкой повреждений. Информация о пострадавших не поступала.
Также часть абонентов в области временно осталась без электроэнергии. Ремонтные бригады уже приступили к восстановительным работам и будут работать в течение ночи, чтобы как можно быстрее вернуть жителям области необходимые услуги.
Напомним, вечером 7 ноября российские войска провели атаку на Хмельницкий. Около 21:27 Воздушные силы ВСУ сообщили, что реактивный дрон двигался в направлении города с юго-востока. Уже через пять минут местные жители услышали звуки взрывов.
Впоследствии глава Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин сообщил, что российский БПЛА нанес удар по жилой застройке города. В результате атаки повреждены частные дома, а в многоэтажках выбило окна. Один человек получил травмы, однако госпитализация ему не потребовалась. По предварительной информации, пожара после удара не возникло, последствия атаки уточняются.
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