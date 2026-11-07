Росіяни знищили електропідстанцію на Житомирщині: влада закликала до світломаскування

Про це повідомляє Овруцька міська рада.

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Що відомо про ситуацію на Житомирщині?

Ворог неодноразово атакував безпілотниками електропідстанцію "Овруч", унаслідок чого об'єкт повністю знищено.

Міський голова Іван Коруд попередив, що відновлення електропостачання потребуватиме значного часу. Він закликав жителів громади бути готовими до тривалої відсутності електроенергії.

Навіть у разі відновлення електропостачання загроза для громади не зникне. Тому мешканців просять неухильно дотримуватися вимог світломаскування у вечірній та нічний час.

Зокрема, необхідно вимкнути зовнішнє освітлення будівель, рекламні конструкції, світлові вивіски, підсвічування фасадів і вітрин. Вимоги стосуються не лише підприємств, установ та організацій, а й приватних домоволодінь: жителів закликають вимикати освітлення дворів, прибудинкових територій і фасадів.

Це необхідні безпекові заходи, від яких залежить захист нашої громади та життя людей. У нинішніх умовах кожне світло, яке можна вимкнути, має бути вимкнене– наголосив міський голова.

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Жителів закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги та відповідально поставитися до безпекових вимог.

Крім того, очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, що російські безпілотники протягом останніх годин 7 листопада атакували три райони Житомирської області. Під ударами опинилися Коростенський, Звягельський та Житомирський райони.

Найбільше постраждали об'єкти критичної інфраструктури у Житомирській громаді, через що можливі перебої з опаленням та електропостачанням.

Зокрема, ворог атакував одну з котелень Житомира. Унаслідок атаки пошкоджено обладнання. Наразі подачу тепла до будинків, які вона обслуговує, припинено. Фахівці відповідних служб працюють над оцінкою пошкоджень. Інформація про постраждалих не надходила.

Також частина абонентів в області тимчасово залишилася без електроенергії. Ремонтні бригади вже розпочали відновлювальні роботи та працюватимуть протягом ночі, щоб якомога швидше повернути жителям області необхідні послуги.

Нагадаємо, ввечері 7 листопада, російські війська атакували й Хмельницький. Близько 21:27 Повітряні сили ЗСУ повідомили, що реактивний дрон рухався в напрямку міста з південного сходу. Уже за п'ять хвилин місцеві жителі почули звуки вибухів.

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Згодом голова Хмельницької ОДА Сергій Тюрін повідомив, що російський БпЛА вдарив по житловій забудові міста. Унаслідок атаки пошкоджено приватні будинки, а в багатоповерхівках вибило вікна. Одна людина дістала травми, проте госпіталізація їй не знадобилася. За попередньою інформацією, пожежі після удару не виникло, наслідки атаки уточнюють.