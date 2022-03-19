Об этом сообщили 19 марта в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины. Указали, что оккупантов приостановили совместными действиями подразделений Сил обороны.

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"Неудачи в продвижении войск в ходе наземной операции враг пытается компенсировать нанесением ракетно-бомбовых ударов с применением как высокоточного оружия, так и бомбардировкой боеприпасами неизбирательного действия", – рассказали в Генштабе.

Где еще хотят закрепиться россияне

Кроме того, в ВСУ отметили, что россияне не оставляют попыток осуществить передислокацию отдельных подразделений на Николаевском направлении. Рашисты пытаются закрепиться и на Криворожском направлении.

Вооруженные Силы Украины сдерживают противника и совершают контрнаступательные действия в определенных операционных районах. Наносят артиллерийские и ракетно-бомбовые удары по группировке войск и колоннам техники,

– информируют в Генштабе.