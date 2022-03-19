Про це 19 березня повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України. Зазначили, що окупантів зупинили спільними діями підрозділів Сил оборони.

До теми Понад 40 авіанальотів: невдачі у наземній операції ворог компенсує бомбардуванням

"Невдачі у просуванні військ в ході наземної операції ворог намагається компенсувати завданням ракетно-бомбових ударів із застосуванням як високоточної зброї, так і бомбардуванням боєприпасами невибіркової дії", – розповіли у Генштабі.

Де ще хочуть закріпитися росіяни

Крім цього, у ЗСУ зазначили, що росіяни не полишають спроб здійснити передислокацію окремих підрозділів на Миколаївському напрямку. Рашисти намагаються закріпитися і на Криворізькому напрямку.

Збройні Сили України стримують противника та здійснюють контрнаступальні дії у визначених операційних районах. Завдають артилерійських та ракетно-бомбових ударів по угрупуванню військ та колонах техніки,

– інформують у Генштабі.

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