Окупанти застосовують як високоточну зброю, так і боєприпаси невибіркової дії. Про це повідомляє Генштаб Збройних Сил України у ніч на 19 березня.

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Загарбники знищують інфраструктуру міст, руйнують густонаселені райони з метою залякування мирного населення та спонукання воєнно-політичного керівництва України до перемовин на своїх умовах.

Лише протягом поточної доби противником завдано 4 ракетні удари (14 ракет) і здійснено понад 40 авіаційних нальотів,

– зазначили у Генеральному штабі.

До слова, протягом 18 березня системам ППО України вдалося знищити 12 повітряних цілей ворога.