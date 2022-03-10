Известно, что решисты использовали кассетные бомбы. Эту информацию подтвердили в Офисе генпрокурора.

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ВСУ защищают Украину

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