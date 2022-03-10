Известно, что решисты использовали кассетные бомбы. Эту информацию подтвердили в Офисе генпрокурора.
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Оккупанты цинично обстреляли поселок Селекционный Харьковской области. В результате погибла женщина.
Источник:Офис генпрокурора
Известно, что решисты использовали кассетные бомбы. Эту информацию подтвердили в Офисе генпрокурора.
Дополняем...
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!