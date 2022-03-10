Відомо, що рашисти викорисовували касетні бомби. Цю інформацію підтвердили в Офісі генпрокурора.
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Окупанти бомбили Харківщину
Так, за даними слідства, російські агресори нанесли авіаудар по селищу Селекційне в Харківському районі. Це сталося 10 березня 2022 року.
У результаті загинула 73-річна жінка.
За попередніми даними, обстріл здійснили касетними бомбами.
Кримінальне провадження
Тож прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
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