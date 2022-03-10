Відомо, що рашисти викорисовували касетні бомби. Цю інформацію підтвердили в Офісі генпрокурора.

Увага Вибиті вікна, немає опалення та газу: Рубіжне знову під обстрілами окупантів

Окупанти бомбили Харківщину

Так, за даними слідства, російські агресори нанесли авіаудар по селищу Селекційне в Харківському районі. Це сталося 10 березня 2022 року.

У результаті загинула 73-річна жінка.

За попередніми даними, обстріл здійснили касетними бомбами.

Довідка. Касетні бомби – це авіабомби і артилерійські снаряди, що складаються з виштовхуваного заряду і сотень вибухонебезпечних малих бойових елементів. Ці елементи розкидаються великою територією.



Далеко не всі з них вибухають при ударі. Нерідко вони залишаються в бойовому стані багато років, представляючи загрозу для мирного населення.

Кримінальне провадження

Тож прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

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