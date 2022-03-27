Об этом рассказал белорусский оппозиционер Павел Латушко. По его словам, уже есть новое количество погибших белорусов, которые воевали на стороне Украины.

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Латушко: реальные белорусы борются рядом с украинцами

Латушко отметил, если наступление Беларуси на территорию Украины таки состоится, то для него это будет историческая трагедия и катастрофа.

Белорусы, к сожалению, уже своими жизнями и кровью подтверждают на чьей они стороне,

– подчеркнул он.

Белорусский оппозиционер сказал, что по состоянию на 26 марта на войне в Украине уже умерли 3 белоруса. Речь идет о погибших гражданах Беларуси из белорусского батальона имени Кастуся Калиновского, который действует в пределах Вооруженных Сил Украины.

"Реальные белорусы – это те, которые сегодня борются рядом с украинцами. Я говорил, в частности, и вашим представителям (о новых погибших белорусах – 24 канал), и они это знают", – подчеркнул Латушко.

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