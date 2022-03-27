Поэтому, возможно, белорусские военные перейдут на сторону ВСУ. Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович.

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Белорусы перейдут на сторону Украины

По словам Арестовича, невозможность России затянуть белорусских военных на войну против Украины можно считать поражением с "военно-политическим привкусом". Белорусский народ смог удержать армию своей страны от втягивания ее во вторжение.

"А это был вариант, на который Россия очень сильно рассчитывала, чтобы заблокировать украинские войска в районе Киева", – отметил советник ОП.

По его словам, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко легко может соскочить с крючка кремлевской власти.

Он просто может отчитываться о состоянии своих вооруженных сил. И даже Путин с Шойгу должны понять, что они (белорусские военные – 24 канала) просто перейдут на сторону Украины. И вместо того чтобы получить плюс 7 тысяч, они сделают плюс 7 тысяч для ВСУ,

– заметил Арестович.

Советник ОП подытожил, что о наступлении вдоль польской границы вообще не говорится, ведь это настоящее безумие. Поэтому Россия получает поражение за поражением. Поэтому и происходит коррекция планов оккупантов.

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