Тому, ймовірно, білоруські військові перейдуть на сторону ЗСУ. Про це заявив радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович.

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Білоруси перейдуть на бік України

За словами Арестовича, неможливість Росії затягнути білоруських військових на війну проти України можна вважати поразкою з "військово-політичним присмаком". Білоруський народ зміг втримати армію своєї країни від втягування її до вторгнення.

"А це був варіант, на який Росія дуже сильно розраховувала, щоб заблокувати українські війська в районі Києва", – зазначив радник ОП.

За його словами, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко легко може зіскочити з гачка кремлівської влади.

Він просто може звітувати про стан своїх Збройних сил. І навіть Путін із Шойгу повинні зрозуміти, що вони (білоруські військові – 24 канал) просто перейдуть на бік України. І замість того щоб отримати плюс 7 тисяч, вони зроблять плюс 7 тисяч для ЗСУ,

– зауважив Арестович.

Радник ОП підсумував, що про наступ вздовж польського кордону, взагалі не мовиться, адже це справжнє божевілля. Тому Росія отримує поразку за поразкою. Через це й відбувається корекція планів окупантів.

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