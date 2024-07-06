Об этом 24 Каналу рассказала журналистка из Херсона Евгения Вирлич, заметив, что местные жителей особенно сплотились во время оккупации. Тогда не существовало никаких официальных служб и люди были вынуждены спасаться самостоятельно.

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Что известно о подземных школах в Херсоне

Особая сплоченность местных сохранилась и после деоккупации Херсона. Хотя сейчас в городе работают все службы, помощь гражданам все равно затруднена обстрелами, поэтому люди поддерживают друг друга абсолютно всем: от медицинских материалов, до еды и воды.

Создание подземных школ также станет возможностью для населения оставаться в городе и продолжать жить. Местные власти официально объявили, что в заведении смогут учиться 900 учеников.

Впоследствии сообщили о том, что это будут две или три подземные школы для того, чтобы жизнь после обстрелов восстанавливалась, чтобы горожане могли вводить детей в школы, чтобы была хотя бы смешанная форма обучения,

– отметила журналистка из Херсона.

Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко сообщал, что уже определено место, где построят школу. Дети в ней будут учиться в две смены. Срок строительства объекта составляет от 6 до 9 месяцев. За образец выбрали харьковский проект подземной школы.