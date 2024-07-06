Про це 24 Каналу розповіла журналістка з Херсону Євгенія Вірлич, зауваживши, що місцеві жителів особливо згуртувалися під час окупації. Тоді не існувало ніяких офіційних служб і люди були змушені рятуватися самостійно.

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Що відомо про підземні школи у Херсоні

Особлива згуртованість місцевих збереглася і після деокупації Херсона. Хоч зараз у місті працюють усі служби, допомога громадянам все одно ускладнена обстрілами, тому люди підтримують один одного абсолютно всім: від медичних матеріалів, до їжі та води.

Створення підземних шкіл також стане можливістю для населення залишатися у місті та продовжувати жити. Місцева влада офіційно оголосила, що у закладі зможуть навчатися 900 учнів.

Згодом повідомили про те, що це будуть дві або три підземні школи для того, щоб життя після обстрілів відновлювалося, щоб містяни могли вводити дітей в школи, щоб була хоча б змішана форма навчання,

– зауважила журналістка з Херсона.

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомляв, що вже визначено місце, де збудують школу. Діти у ній навчатимуться у дві зміни. Термін будівництва об'єкта складає від 6 до 9 місяців. За взірець обрали харківський проєкт підземної школи.