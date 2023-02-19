Оно не удивительно, ведь этот объект строго засекречен. Все, кому открыт доступ к этому месту, должны строго соблюдать соответствующий протокол.

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Изоляция на месяц

Как поделились с корреспондентом западного СМИ, в Украине считали, что такие меры безопасности будут необходимы в течение недели. Однако реальность внесла свои коррективы, поэтому Владимиру Зеленскому вместе с небольшой группой лиц пришлось находиться там большую часть времени в течении первых двух месяцев полномасштабной войны

В это время президент редко выходил на поверхность, чтобы заверить украинцев, что он никуда не уехал. А команда Зеленского, оказавшаяся в изоляции, узнавала подробности войны в стране благодаря своим гаджетам.

Однако в отличие от диктатора страны-террористки, Зеленский не прописался в этом помещении. После первых месяцев полномасштабного вторжения он нечасто пользуется бункером. Более того, не спускался туда, даже когда на него было совершено три покушения.

Запрещается говорить даже о поданной пище

Как сообщили в западном СМИ, согласно правилам, те, кого пригласили жить рядом с президентом в подземном бункере, должны были подписать соглашение о неразглашении. Оно предполагало запрет рассказывать какие-либо подробности.

Среди запретов на разглашение было не только местоположение объекта, но и дизайн бункера и удобства в нем.

Им даже не разрешалось говорить о еде, которую они ели,

– рассказал корреспондент.

Кроме того, согласно протоколу безопасности пароли для входа меняются ежедневно.

Также он сообщил, что в бункере под землей царит тотальный мрак. Во время его визита путь освещался только фонариком на телефоне охранника, сопровождавшего журналиста. Более того, это явление в помещении не временное, а постоянное.

Что известно о бункере

Также в СМИ поделились, что этот секретный объект остался на Украине еще со времен СССР. Он предназначен обеспечить выживание в условиях тотальной ядерной войны, поэтому способен выдержать прямой удар ядерного оружия. У него есть собственные системы: