Подозреваемого в масштабном поджоге "Эпицентра" в Первомайске Центральный суд оставил под стражей. К тому же Николая Регушевского направили в психдиспансер, чтобы установить его психологическое состояние.

Решение 1 апреля принял следственный судья Дмитрий Тишко, который рассмотрел ходатайство. К слову В Одессе мужчина пытался украсть телефон прямо из салона мобильной техники Прокурор, который ходатайствовал о продлении ареста, вспомнил, что подозреваемый: скрывался от следствия и суда;

уничтожал вещи или документы, имеющие значение в этом производстве;

влиял на потерпевших и свидетелей;

препятствовал судопроизводству. Важно! 38-летнего мужчину подозревают в умышленном уничтожении или повреждении имущества путем поджога и покушения на убийство. Ему грозит пожизненное заключение. Кроме этого, суд удовлетворил ходатайство следователя и направил его до 28 мая пройти стационарную комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу. Мужчину направят в больницу Днепра. Коротко о поджоге "Эпицентра" В феврале в "Эпицентре" в Первомайске возник крупный пожар. В магазине сгорели 4 тысячи квадратных метров площади.

Подозреваемый в преступлении пришел в магазин с топором и ножом. Следователи говорят, что в отделе лакокрасочных материалов он взял с полки бутылку легковоспламеняющегося растворителя и облил им коробки. После этого поджег бутылку и бросил ее. Возник пожар.

Когда 2 охранника пытались остановить мужчину, он напал на них с топором.

Правоохранители задержали поджигателя. Он сказал, что хотел отомстить владельцу магазина и что раньше был с ним знаком.

Мужчина с февраля находится под стражей.