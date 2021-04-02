Мужчину, который поджег "Эпицентр" в Первомайске, отправят в психбольницу
Подозреваемого в масштабном поджоге "Эпицентра" в Первомайске Центральный суд оставил под стражей. К тому же Николая Регушевского направили в психдиспансер, чтобы установить его психологическое состояние.
Источник:Центральный районный суд Николаева
Решение 1 апреля принял следственный судья Дмитрий Тишко, который рассмотрел ходатайство.
К слову В Одессе мужчина пытался украсть телефон прямо из салона мобильной техники
Прокурор, который ходатайствовал о продлении ареста, вспомнил, что подозреваемый:
- скрывался от следствия и суда;
- уничтожал вещи или документы, имеющие значение в этом производстве;
- влиял на потерпевших и свидетелей;
- препятствовал судопроизводству.
Кроме этого, суд удовлетворил ходатайство следователя и направил его до 28 мая пройти стационарную комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу. Мужчину направят в больницу Днепра.
Коротко о поджоге "Эпицентра"
- В феврале в "Эпицентре" в Первомайске возник крупный пожар. В магазине сгорели 4 тысячи квадратных метров площади.
- Подозреваемый в преступлении пришел в магазин с топором и ножом. Следователи говорят, что в отделе лакокрасочных материалов он взял с полки бутылку легковоспламеняющегося растворителя и облил им коробки. После этого поджег бутылку и бросил ее. Возник пожар.
- Когда 2 охранника пытались остановить мужчину, он напал на них с топором.
- Правоохранители задержали поджигателя. Он сказал, что хотел отомстить владельцу магазина и что раньше был с ним знаком.
- Мужчина с февраля находится под стражей.
Поделиться новостью